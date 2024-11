Nach Trennung: Hat Jannik Kontalis nun mit Ex Yeliz Streit?

Jannik Kontalis und Gerda Lewis (31) sind kein Paar mehr. Zum jetzigen Zeitpunkt hat sich der TikToker noch nicht zum Liebes-Aus geäußert. Dafür meldet sich seine Ex Yeliz Koc (31) auf Instagram zu Wort: "Was halten wir eigentlich von der Trennung?" Offenbar fühlt sich Jannik dadurch angesprochen, denn er reagiert in seiner Story mit den Worten: "Was halten wir eigentlich von Menschen, die zu allem immer ihren Senf abgeben müssen?"

Yeliz und Jannik lernten sich bei Make Love, Fake Love kennen und lieben. Nach der Kuppelshow wurden die beiden zwar ein Paar, doch ihre Liebe hielt nicht lange. "Unsere Beziehung war halt sehr, sehr intensiv. Es gab sehr viele Ups und Downs. Es gab oft Krisen. Es gab viele Sachen, die nicht cool waren – von ihrer Seite aus, von meiner Seite aus", erzählte Jannik bei "Promi Big Brother – Die Late Night Show".

Nach der Trennung von Yeliz lernte der Influencer Gerda kennen, mit der er im vergangenen Jahr zusammenkam. Doch auch diese Beziehung ist Geschichte, wie die ehemalige Bachelorette via Instagram bestätigte: "Ich bin nicht mehr mit Jannik zusammen. Es kommt für manche vielleicht überraschend, für andere vielleicht auch weniger." Und sie deutete auch die Gründe an, warum sie und Jannik getrennte Wege gehen: "Es gibt [...] Punkte und Themen, über die ich nicht hinwegsehen kann. Ich habe meine Werte und Prinzipien und diesen bleibe ich treu."

Instagram / _yelizkoc_ Yeliz Koc und Jannik Kontalis, "Make Love, Fake Love"-Pärchen

Instagram / gerdalewis Gerda Lewis und Jannik Kontalis

