Oliver Pocher sorgt mit krassem Hitler-Vergleich für Aufruhr

Oliver Pocher (46) schafft es immer wieder, mit seinen fragwürdigen Aussagen für Furore zu sorgen. Dabei richtet sich sein neuester Kommentar gegen seine Ex-Frau Amira Aly (32), mit der er lange in einen Scheidungsstreit verwickelt war. Das ist auch Thema, als der Komiker zu Gast bei "Late Night Switzerland" ist, wo er vom Moderator auf seine ständigen Bemerkungen zu Amira angesprochen wird. Schließlich sollte man über die Mutter der eigenen Kinder nicht unbedingt schlechte Dinge erzählen, oder? "Doch", findet Oliver und fügt hinzu: "Ab einem bestimmten Zeitpunkt muss man auch so über die Mutter der Kinder reden. Es ist ja auch so: Putin hat ja auch eine Mutter. Und Hitler hatte auch eine Mutter."

In den vergangenen Monaten pöbelten Oliver und Amira einander immer wieder an. Allerdings schlug Oliver dabei öfter mal über die Stränge, nannte seine Ex "fett" und sagte ihr nach, sie habe ihn betrogen. In der Talkshow will er sein Verhalten erklären. "Am Anfang war die Trennung ja relativ friedlich. Aber durch das Herausfinden einer gewissen Form des Betruges hat sich eine gewisse Dynamik entwickelt, die ich dann auch mit aufgenommen habe", stellt er fest. Das ganze Drama für die Öffentlichkeit in seinem Podcast aufzuwickeln, habe er lustiger gefunden, als es mithilfe eines Psychologen zu verarbeiten.

In letzter Zeit treffen Ollis harte Aussagen aber nicht nur Amira selbst, sondern auch ihren neuen Partner Christian Düren (34). Nachdem die Moderatorin und ihr neuer Freund ein lustiges Foto im Netz geteilt hatten, in dem Amira Christian an die Leine nahm, konnte Olli das natürlich nicht unkommentiert lassen. Bei einer Liveshow seines Podcasts "Die Pochers! Frisch recycelt" lenkte er das Gespräch geschickt auf den Schnappschuss. Er fragte seinen Co-Host Sandy Meyer-Wölden (41), ob ihre neue Beziehung sie denn auch an der Leine führen würde. Als er auch noch Amiras Lache nachäffte, lenkte Sandy das Gespräch allerdings schnell auf das nächste Thema.

Getty Images Oliver Pocher und Amira Aly im Juli 2019

Getty Images Oliver Pocher und Amira Aly, 2022

