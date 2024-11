Pamela Anderson flasht beim Miami Film Festival ohne Make-up

Pamela Anderson (57) hat am Sonntagabend beim Miami Film Festival GEMS eine besondere Auszeichnung erhalten. Die Schauspielerin wurde mit dem Art of Light Award geehrt, nachdem ihr neuer Film "The Last Showgirl" präsentiert wurde. Wie die Schnappschüsse zeigen, erschien Pamela in Miami trotz der fast 30 Grad in einem schicken weißen Wollmantel über einem glitzernden Pullover und einer weißen Bluse – und setzte damit ein eindeutiges modisches Statement. Sie zeigte sich erneut ungeschminkt und folgte damit ihrem jüngsten Motto, auf Make-up zu verzichten.

In "The Last Showgirl" verkörpert Pamela eine erfahrene Tänzerin, die nach 30 Jahren aufgrund der Schließung ihrer Show gezwungen ist, ihre Zukunft neu zu gestalten. Die Rolle ist ihr besonders wichtig, da sie persönliche Erfahrungen und Kindheitserinnerungen einfließen lassen konnte. "Ich glaube nicht, dass ich diese Figur hätte spielen können, wenn ich nicht das Leben gehabt hätte, das ich hatte", erklärte sie gegenüber der Presse laut der Daily Mail. Lauren Cohen, die Programmleiterin des Festivals, schwärmte: "Pamela ist das Wesen einer wahren Ikone. Ihre Leistung in 'The Last Showgirl' ist das Beste ihrer Karriere."

Seit ihrer Rolle in Baywatch in den neunziger Jahren gilt Pamela als das ultimative Sexsymbol. In einem Interview mit Better Homes and Gardens verriet sie vor wenigen Wochen, dass es ihr besonders geholfen habe, sich ohne Make-up zu zeigen, um ihren Status als Sexbombe loszulassen. "Das war der Anfang, das Image abzulegen, das ich immer von mir selbst hatte", erklärt das Model und ergänzt: "Wer ist dieser Comic-Charakter, den ich erschaffen habe? Okay, es hat Spaß gemacht. Aber ich bin nicht mehr diese Person."

MEGA Pamela Anderson im November 2024

Getty Images Pamela Anderson, Schauspielerin

