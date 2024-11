Sam Dylan im Liebestalk: Das schätzt er besonders an Rafi

Sam Dylan (33) und Rafi Rachek (34) sind trotz mehrfacher On-off-Phasen in ihrer Beziehung immer noch ein glückliches Paar. Im Interview mit Promiflash kommt der ehemalige Promi Big Brother-Kandidat, der seinen Partner seit 2019 kennt, nun richtig ins Schwärmen und verrät, was er an ihm am meisten liebt. Außerdem erfahrt ihr in dem Promiflash-Video, was Sam und Rafi in ihrer gemeinsamen Zukunft planen.

