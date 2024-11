Wirrwarr um Wohnsituation: So geht es Sam Dylan und Rafi

Sam Dylan (33) und Rafi Rachek (34) sorgen momentan im Sommerhaus der Stars in Bocholt für Aufruhr. Im echten Leben gab es zuletzt Fragen zur Wohnsituation des Paares. Gegenüber Promiflash äußert sich der ehemalige Promi Big Brother-Teilnehmer nun zu den Spekulationen: "Rafi kommt nicht damit klar, dass es bei mir immer ein bisschen unordentlicher ist." Aus diesem Grund suche der Rettungssanitäter nun nach einer eigenen Bleibe. Der Realitystar ist sich aber sicher, dass sein Partner trotzdem noch viel Zeit bei ihm verbringen werde. Obendrein haben die zwei Influencer auch noch gemeinsame Pläne für die Zukunft. "Wir wollen auch nach einem Haus schauen", plaudert Sam aus.

Dass Rafi sich nach einer neuen Wohnung umschaut, verriet Stephie Stark (29) vor Kurzem, nachdem die Influencerin ihn bei einer Wohnungsbesichtigung erspäht hatte. Im Promiflash-Interview macht Sam deutlich, dass ihn die öffentlichen Spekulationen um seine Beziehung nerven. "Die Beziehung ist nicht fake [...] und es ist auch keine Trennung geplant. Wir haben jetzt erst einmal noch einen Urlaub gebucht, den wir im Dezember machen werden", verrät der Blondschopf.

Im Sommerhaus lief es zwischen den beiden TV-Bekanntheiten nicht immer harmonisch. Nach ein paar alkoholischen Getränken warf Rafi seinem Partner an den Kopf, dass er ohne ihn aufgeschmissen wäre. Im Gespräch mit Promiflash rechtfertigte er seine Aussage mit den Worten: "Wenn Sam in der Beziehung einen einfachen Mann haben wollte, dann hätte er auch nicht mich genommen. Denn eins ist sicher: In unserer Beziehung wird es nie langweilig."

Anzeige Anzeige

ActionPress / Michael Timm Sam Dylan, Realitystar

Anzeige Anzeige

RTL Sam Dylan und Rafi Rachek, Teilnehmer von "Das Sommerhaus der Stars", 2024

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige