Schockdiagnose: Kerry Katonas Mutter ist im Krankenhaus

Kerry Katona (44), die ehemalige Sängerin der Girlgroup Atomic Kitten, bangt um die Gesundheit ihrer Mutter Sue, die derzeit im Krankenhaus behandelt wird. Sue leidet an Blutgerinnseln und weiteren gesundheitlichen Problemen, weshalb Kerry all ihre beruflichen Verpflichtungen abgesagt hat, um an ihrer Seite zu sein. "Bitte sendet uns all eure Gebete", appellierte die fünffache Mutter an ihre Fans und zeigte sich in dieser schweren Zeit sichtlich mitgenommen.

In ihrer Kolumne für das Magazin OK! berichtete Kerry von ihren täglichen Krankenhausbesuchen. Bei ihrer Mutter seien zwei Blutgerinnsel in der Lunge sowie Herzprobleme diagnostiziert worden. Besorgt erklärte Kerry: "Sie nimmt jetzt Blutverdünner, aber die Medikamente erhöhen das Risiko für einen Schlaganfall oder eine Hirnblutung." Sie fügte hinzu, dass sie keine Pläne machen wolle, da ihr Alltag vollständig von der Genesung ihrer Mutter abhänge.

Erst kürzlich hatte sie auf Instagram für Aufsehen gesorgt, als sie einen Beitrag über den Besuch bei ihrer Mutter im Krankenhaus teilte. Als ein Fan fragte, ob der Arzt, der ihre Mutter behandelte, Single sei, antwortete die Musikerin: "Nein, aber ich bin es!". Das hatte zu Spekulationen über eine mögliche Trennung von ihrem Verlobten Ryan Mahoney geführt. Später klärte Kerry jedoch auf, dass es sich um einen Scherz gehandelt habe: Ihre Fans können also aufatmen, in ihrer Beziehung scheint alles in bester Ordnung zu sein.

