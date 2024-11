Bei Premiere: Chris Evans und Dwayne Johnson erobern Berlin

Diese beiden Hollywoodstars haben die Hauptstadt ganz schön aufgemischt! Am Sonntagabend feierte der Film "Red One - Alarmstufe Weihnachten!" Premiere. Zu diesem Anlass statteten auch die Hauptdarsteller Chris Evans (43) und Dwayne "The Rock" Johnson (52) Berlin einen Besuch ab. Und die Fans kamen ordentlich auf ihre Kosten: Während Dwayne in einem burgunderfarbenen Outfit alle Blicke auf sich zog, glänzte der frühere Captain America-Darsteller in einem grünen Samtanzug. Gut gelaunt und mit ganz viel Charme posierten die zwei für die Fotografen und ließen so auch Fanherzen höherschlagen.

Vor allem "The Rock" scheint sein Herz an die Hauptstadt verloren zu haben. Auf seinem Instagram-Account teilte er bereits mehrere Beiträge – sei es vom Flughafen bei seiner Ankunft oder aus dem Fitnessstudio. "Mein morgendliches Training hier in Berlin, bevor der Wahnsinn heute Abend beginnt. Ich bin seit weniger als 24 Stunden in Deutschland und bin wirklich gerührt von all der Liebe der Deutschen. Danke, ich liebe euch auch und wir sehen uns heute Abend bei unserer Premiere", schrieb der Actionheld zu seinem Beitrag.

Doch nicht nur mit "Red One - Alarmstufe Weihnachten!" sorgt der 52-Jährige aktuell für Aufsehen. Erst kürzlich wurde nämlich bekannt, dass Dwayne wieder in der "Jumanji"-Reihe zu sehen sein wird. Ab dem 11. Dezember 2026 sollen er und seine Schauspielkollegen Kevin Hart (45), Jack Black (55) und Karen Gillan (36) für den Streifen wieder vereint sein. Die Aussicht auf den neuen Film, der von Sony Pictures angekündigt wurde, macht damit den Fans eine riesige Freude.

Getty Images Chris Evans, Schauspieler

Getty Images Dwayne Johnson auf der "Red One - Alarmstufe Weihnachten!"-Premiere, November 2024

