Amber Heard feiert Halloween mit Töchterchen Oonagh Paige

Dieses süße Mutter-Tochter-Duo bekommt man nicht allzu oft zu Gesicht. In ihren niedlichen Halloween-Kostümen zeigen sich Amber Heard (38) und ihre kleine Tochter Oonagh Paige aber gerne den Fotografen. In zusammenpassenden Looks waren die Schauspielerin und das Kleinkind gemeinsam unterwegs auf Streifzug nach Süßigkeiten in den Straßen von Madrid. Beide Kostüme stellten unheimliche Clowns dar: Amber in schwarzem Kleid mit großem rotem Rüschkragen und passendem Make-up, Oonagh ein passendes Outfit in Rot.

Trotz solcher Schnappschüsse ist die Privatsphäre ihres Kindes der Ex von Elon Musk (53) heilig. Schon seit 2022 ist die spanische Hauptstadt die Wahlheimat der Aquaman-Darstellerin. Eine bewusste Wahl, da sie dadurch nicht nur ihrer Tochter eine Kindheit fernab vom Rampenlicht ermöglicht, sondern sich auch selbst ein wenig aus der Öffentlichkeit zurückziehen konnte.

An ihrem neuen Wohnort soll es der hübschen Blondine richtig gut gehen, das bestätigte auch Conor Allyn gegenüber People, Regisseur und guter Freund der 38-Jährigen: "Sie lebt ihr bestes Leben in Spanien mit ihrer Tochter und ist auf diese Weise einfach glücklich." Die Jahre vor ihrem Umzug waren nicht leicht: Ihre Scheidung von Hollywoodstar Johnny Depp (61) und der darauffolgende Prozess sorgten weltweit für Schlagzeilen. Die Ex-Partnerin des Fluch der Karibik-Stars wurde darin beschuldigt, Johnny in einem Artikel, in dem sie über häusliche Gewalt schrieb, verleumdet zu haben.

Anzeige Anzeige

Getty Images Amber Heard, Schauspielerin

Anzeige Anzeige

Getty Images Amber Heard und Johnny Depp im Oktober 2015

Anzeige Anzeige