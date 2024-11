Amy Jackson und Ed Westwick teilen ihren Ultraschalltermin

Zusammen haben Amy Jackson (32) und Ehemann Ed Westwick (37) ihren Fans ein ganz besonderes Geschenk gemacht: Auf TikTok teilen die beiden Schauspieler ein herzerwärmendes Video, das ihren gemeinsamen Tag zeigt – unter anderem ist eine Aufnahme ihrer jüngsten Ultraschalluntersuchung in London zu sehen. Das Paar, das erst kürzlich bekannt gegeben hat, dass es sein erstes Kind erwartet, gibt damit viele, sehr intime Einblicke in diese so aufregende Zeit.

In dem Video wird nichts ausgelassen: Zunächst ist Amy beim Frühstück zu sehen, das Ed für sie zubereitet hat, danach geht es weiter ins Fitnessstudio. Anschließend machen sich die beiden auf den Weg nach London für ihren Arzttermin. Der Höhepunkt des Clips ist der Moment, in dem Amy und Ed das Ultraschallbild ihres Babys betrachten. Später küssen sie sich im Taxi, sichtlich überwältigt von der Erfahrung. Die werdenden Eltern machen es sich dann bei einem italienischen Mittagessen zur Tradition, die Ultraschalluntersuchungen zu feiern. Amy beendet den Tag mit einem kurzen Friseurbesuch und einem Treffen mit einer Freundin und präsentiert dabei stolz ihren wachsenden Babybauch.

Amy und Ed, die seit 2021 ein Paar sind, gaben sich im August dieses Jahres das Jawort bei einer romantischen Zeremonie in Italien. Abseits von Blitzlichtgewitter und Showbusiness genießen sie in ihrem Privatleben erholsame Momente, wie ihre Reise nach Dubai – der letzte Urlaub vor der Geburt. Dort verbrachten sie entspannte Tage, genossen die Sonne und sammelten Erinnerungen, bevor das nächste Kapitel ihres Lebens beginnt.

Getty Images Ed Westwick mit seiner Verlobten Amy Jackson im Februar 2024

Instagram / iamamyjackson Amy Jackson, Dubai, 2024

