Brooklyn und Nicola Peltz-Beckham lieben Promi-Doppeldates

Brooklyn Peltz-Beckham (25) hat verraten, dass er und seine Frau Nicola (29) oft Doppeldates mit Selena Gomez (32) und ihrem Freund Benny Blanco (36) haben. Die Vier wurden des Öfteren in Los Angeles zusammen gesehen, wobei Fotografen die Chance hatten, einige Schnappschüsse von den entspannten Zusammenkünften zu machen. Die fröhlichen Runden fanden häufig im Alcove Cafe statt, einem beliebten Treffpunkt für Prominente, wie E! News berichtete.

In der Aftershow von "Watch What Happens Live mit Andy Cohen" plauderte Brooklyn jetzt über die schönen Abende mit Selena und Benny. "Ich liebe sie beide", gestand der 25-Jährige. Auch im privateren Rahmen fanden weitere entspannte Zusammenkünfte statt. "Benny und ich kochen und Selena und Nicola sitzen einfach da und warten", erzählt Brooklyn. Auf der Speisekarte stehen leckere Cheeseburger und manchmal Pasta oder Fisch – ganz nach Lust und Laune.

Selena hat in der Vergangenheit oft von ihrer Leidenschaft fürs Kochen gesprochen. Sie ist eine enge Freundin vieler Stars und genießt es, im Scheinwerferlicht zu stehen, aber auch entspannte Abende mit ihren Freunden zu verbringen. Brooklyn hingegen, Sohn von Victoria (50) und David Beckham (49), hat sich von der Glamour-Welt seiner Eltern weitgehend distanziert und verbringt seine Freizeit lieber mit engen Freunden, darunter auch Selena und Benny. Gemeinsam genießen sie die unbeschwerte Zeit abseits des Trubels, was ihre Freundschaft für ihre Fans umso bezaubernder macht.

Instagram / nicolaannepeltzbeckham Selena Gomez mit Nicola Peltz-Beckham

ActionPress Brooklyn und Nicola Peltz-Beckham mit Selena Gomez

