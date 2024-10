Selena Gomez und Benny Blanco turteln bei Charity-Event

Selena Gomez (32) und ihr Freund Benny Blanco (36) zeigten sich verliebt auf der Rare Impact Fund Benefizveranstaltung in Los Angeles. Die Schauspielerin und Sängerin moderierte das starbesetzte Charity-Event nicht nur, sie kuschelte auch vor den Linsen der Fotografen mit ihrem Liebsten. In einem eleganten schwarzen One-Shoulder-Kleid und mit braunem Bob strahlte Selena, während Benny, der in einem marineblauen Anzug und glitzerndem Hemd erschien, ihr einen Kuss auf die Wange gab.

Das Paar, das seit Dezember 2023 öffentlich zusammen ist, wurde auch dabei gesehen, wie sie Arm in Arm lachten und miteinander scherzten. Neben ihrem Auftritt mit Benny posierte Selena auch mit den Künstlern Karol G (33) und Teddy Swims, die bei dem Event auftraten, um Gelder für die Unterstützung der psychischen Gesundheit von Jugendlichen zu sammeln. Selena, die bereits in der Vergangenheit offen über ihre eigenen mentalen Gesundheitsprobleme gesprochen hat, nutzte die Veranstaltung, um auf dieses wichtige Thema aufmerksam zu machen.

Die Beziehung zwischen Selena und Benny scheint ihr Halt zu geben. Bekannt wurde Selena Gomez durch ihre Rolle in "Die Zauberer vom Waverly Place". Später machte sie auch als Sängerin Karriere. In den vergangenen Jahren sprach sie offen über ihre Diagnose einer bipolaren Störung und setzte sich für mehr Bewusstsein in Bezug auf psychische Gesundheit ein. Benny, ein erfolgreicher Musiker und Social-Media-Star, unterstützt sie offenbar in ihren Bemühungen und gemeinsam wirken sie glücklicher denn je.

Getty Images Selena Gomez bei dem Charity-Event Rare Impact Fund Benefit, Oktober 2024

Getty Images Selena Gomez, Schauspielerin und Sängerin

