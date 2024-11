Details und die Nominierten der 1LIVE Krone sind bekannt

Endlich gibt es mehr Details zu dem Radiomusikpreis-Event des Jahres! Jeannine Michaelsen (42) wird am 5. Dezember die 1LIVE Krone moderieren, die in diesem Jahr im Lokschuppen in Bielefeld stattfindet. Die beliebte Fernseh- und Radiomoderatorin kehrt damit nach zehn Jahren zu Deutschlands größtem Musikpreis zurück. Fans können ab sofort bis zum 4. Dezember online für ihre Favoriten in sieben Kategorien abstimmen. Nominiert sind über 30 Künstlerinnen und Künstler, darunter Nina Chuba (26), Apache 207 (27), Leony (27), Ski Aggu (27) und Ayliva (26), die die aktuelle musikalische Popkultur in Deutschland prägen.

Die 1LIVE Krone feiert dieses Jahr ihr 25. Jubiläum und verspricht eine ganz besondere Show. Von Pop über Dance bis hin zu R&B und Hip-Hop ist für jeden Musikgeschmack etwas dabei. Neben den Publikumskategorien wählt die 1LIVE-Redaktion auch die Gewinner in den Kategorien "Beste Unterhaltung" und "Sonderpreis" aus, die während der Gala-Show geehrt werden. Vor allem die Moderatorin des Abends kann es kaum erwarten, dass das Event startet. "Die 1LIVE KRONE ist Preisverleihung, Künstlersummit und Konzert in einem. Und das für und vor den wichtigsten Menschen in der Radiowelt – den Zuhörenden. Ich freue mich wahnsinnig, nach zehn Jahren wieder ein Teil davon zu sein", erklärt Jeannine gegenüber WDR.

Jeannine hat sich neben ihrer Arbeit bei 1LIVE auch als Fernsehmoderatorin in Formaten wie "Joko gegen Klaas – Das Duell um die Welt" und bei der "Goldenen Kamera" im ZDF einen Namen gemacht. Mit ihrem Solo-Programm "'Geh zum Fernsehen!' haben sie gesagt..." steht sie regelmäßig auf der Bühne. Ihre Vielseitigkeit zeigt sich nicht zuletzt in den Podcasts, die sie hostet. Die gebürtige Troisdorferin begeistert ihr Publikum mit Charme und Witz und wird sicherlich auch als Moderatorin der 1LIVE Krone für einen unterhaltsamen Abend sorgen.

Getty Images Jeannine Michaelsen bei der 1LIVE Krone 2022

ProSieben / Ralf Wilschewski Klaas Heufer-Umlauf, Jeannine Michaelsen und Joko Winterscheidt bei "Das Duell um die Welt", 2024

