Die Promi-Version von Das Duell um die Welt geht bald in die nächste Runde! Obwohl bereits in der ersten Staffel Stars wie Lena Meyer-Landrut (28), Tim Mälzer (48) oder Palina Rojinski (34) mehr oder weniger stark leiden mussten, haben die Gastgeber Joko Winterscheidt (40) und Klaas Heufer-Umlauf (35) neue bekannte Freiwillige gefunden, die sie für Challenges ab dem 31. August rund um den Globus schicken werden. Mit dabei ist eine erstklassige VIP-Riege: Unter anderem haben Tokio Hotel und Sophia Thomalla (29) fest zugesagt!

Neben der Band und der Tochter von Simone Thomalla (54) sind auch der Rapper Marteria (36), Charlotte Roche (41), der Ex-Bachelor Paul Janke (37) und der Schauspieler Edin Hasanovic mit an Bord, wie ProSieben kürzlich bekannt gab. Freuen dürfen sich die Zuschauer des Weiteren auf den The Masked Singer-Juror Max Giesinger (30), den einstigen Fußballer Mario Basler (50), Sender-Urgestein Simon Gosejohann (43) sowie den Scooter-Sänger H.P. Baxxter (55). Aber auch altbekannte Gesichter der Wettkampf-Sendung stellen sich zum wiederholten Male der Herausforderung: Moderatorin Jeannine Michaelsen (37) und Thorsten Legat (50) wollen es erneut wissen.

Die harten Spiele, bei denen die Promis bisher ordentlich an ihre Grenzen geführt wurden, werden unter anderem in Taiwan, Russland und Mexiko aufgezeichnet. Eine wichtige Neuerung gibt es aber: Die Studio-Spiele, in denen Joko und Klaas zusätzlich gegeneinander antreten, um ihre jeweiligen Punktestände aufzubessern, sind ab Ende August erstmals live im TV zu sehen. Auf welchen Gast freut ihr euch schon am meisten? Stimmt in der Umfrage ab!

Getty Images H.P. Baxxter, Scooter-Frontmann

Getty Images Charlotte Roche, Moderatorin und Autorin

Getty Images Mario Basler im September 2016

