Wer ist würdig, den Sieg zu holen? Am kommenden Samstag ist es wieder so weit und zwei Prominente treten gegeneinander bei Schlag den Star an. Es steht ein unterhaltsamer TV-Abend bevor und am Ende entscheidet sich, wer nach dem letzten Sieg des Schauspielers Frederick Lau (32) den Sieg und das Preisgeld von 100.000 Euro mit nach Hause nimmt. Diesmal gibt es ein Moderatorinnen-Battle zwischen Charlotte Würdig (43) und Jeannine Michaelsen (40).

Am 4. Juni ringen die beiden Moderatorinnen in bis zu 15 verschiedenen Spielen um den Sieg. Es scheint ein Duell auf Augenhöhe zu werden, zumindest machen die beiden den Anschein, dass die körperliche und geistige Fitness der beiden auf ausgeglichenem Level ist. Doch schon vorab zeigt sich die Ex-Frau von Sido (41) gegenüber ProSieben siegessicher und macht ihrer Gegnerin eine klare Ansage: "Jeannine, wenn ich mit dir fertig bin, findet Dich nicht mal mehr Google." Auch wenn die Show live übertragen wird, verspricht die "Duell um die Welt"-Moderatorin vorab: "Die besonderste und wahrscheinlich unterhaltsamste Ausgabe, die es geben wird."

Auch der Rest des Abendprogramms verspricht vielversprechend zu werden. Für die musikalische Unterhaltung sorgen neben Kontra K (34) mit seinem Lied "Wieder 2015" auch die ESC-Gewinner Kalush Orchestra mit ihrem Siegersong "Stefania".

Anzeige

Instagram / charlottewuerdig Charlotte Würdig, Moderatorin

Anzeige

Getty Images Jeannine Michaelsen bei einem Event in Hamburg im Juli 2017

Anzeige

Getty Images Kalush Orchestra mit der ESC-Trophäe

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de