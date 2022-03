Ist Jeannine Michaelsen (40) jetzt enttäuscht? Die Moderatorin versuchte ihr Glück am Samstagabend in der neuen The Masked Singer-Staffel und musste sich schon in der ersten Folge geschlagen geben. Ihr von einem Kind designtes Kostüm "Brilli" erhielt zu wenig Anrufe der Zuschauer, sodass Jeannine gezwungen war, sich zu enttarnen. Jetzt äußert sie sich zum ersten Mal zu ihrem frühen Show-Aus.

Bei red. direkt im Anschluss an die Sendung gesteht Jeannine: "Man muss es einsehen, wenn man gescheitert ist, und ich scheitere auch sehr gerne." Ihr frühes "The Masked Singer"-Aus nimmt sie gelassen hin. Im Vorhinein machte sich die 40-Jährige vor allem um eines Gedanken: Dass Chef-Raterin Ruth Moschner (45) sie nicht direkt enttarnt. "Ruth und ich, wir kennen uns ja, da musste ich mir echt Mühe geben, dass sie das nicht sofort checkt", erklärt Jeannine.

Zumindest dieser Plan ging auf. Ruth und auch der Rest des Rateteams tippten auf Model Lena Gercke (34) oder Synchronsprecherin Hella von Sinnen (63). Auch das Publikum spekulierte fleißig, wer sich unter dem Brilli-Kostüm versteckte und tippte hauptsächlich auf Ex-Eiskunstläuferin Katarina Witt.

Anzeige

Getty Images Brilli bei "The Masked Singer" auf der Bühne

Anzeige

Getty Images Jeannine Michaelsen bei "The Masked Singer"

Anzeige

Getty Images Emma und Thore Schölermann mit dem Kostüm Brilli bei "The Masked Singer"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de