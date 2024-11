Für die Tournee: Wes Nelson hat sich ein Sixpack antrainiert

Wes Nelson (26) ist durch seine Teilnahme an der britischen Ausgabe von Love Island berühmt geworden. Allerdings ist er mittlerweile mehr als ein Reality-TV-Star – er hat sich eine Karriere als Sänger aufgebaut. In wenigen Tagen startet seine "My Own Way"-Tour, wofür der Brite natürlich in Bestform sein möchte. Extra für die Tour hat er deswegen ein bisschen mehr Zeit im Fitnessstudio verbracht, wie er jetzt stolz auf Instagram zeigt. Dort teilt er nämlich zwei Schnappschüsse, die ihn jeweils oben ohne zeigen. Auf einem sieht man seinen noch recht rundlichen Bauch, auf dem anderen grinst er in die Kamera – und präsentiert stolz sein durchtrainiertes Sixpack. "Veränderung für die Tour (und für mich selbst)", schreibt er dazu.

Der Liedermacher führt weiterhin aus: "Ich arbeite jetzt schon eine Weile still an mir selbst, denn ich habe jahrelang meine Gesundheit vernachlässigt und es hat mich körperlich und geistig betroffen! Zum ersten Mal seit Jahren kann ich ehrlich sagen, ich fühle mich super!" Seine Fans gratulieren ihm in den Kommentaren zu seinem Erfolg und staunen über seine Muckis. "Du bist so eine Maschine", meint einer beeindruckt, während andere schreiben: "Du siehst toll aus!" und "Wow! Teil deine Work-Out-Routine mit uns!"

Obwohl Wes mit Hits wie "See Nobody" und "Nice To Meet Ya" durch die Decke geschossen ist, hat seine Vergangenheit ihm auch schon öfter Steine in den Weg gelegt. Gegenüber MailOnline hat der Musiker schon früher zugegeben, dass seine Teilnahme bei der Datingshow "Love Island" nicht immer als Pluspunkt auf seinem Lebenslauf angesehen wird. "Es gibt nicht viele, die als Künstler ernst genommen werden, wenn sie aus einer Reality-TV-Sendung kommen. Das liegt an dem Stigma, das mit der Teilnahme an einer solchen Show verbunden ist", erklärte er.

Getty Images Wes Nelson in London, September 2021

Getty Images Wes Nelson, britischer "Love Island"-Star

