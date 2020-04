Liebes-Aus bei Wes Nelson! Seit seiner Teilnahme an der UK-Version von Love Island sorgt der Reality-TV-Star vor allem mit seinen Liebschaften für Schlagzeilen: Nach der Trennung von Megan Barton Hanson (26) wurden ihm so einige Flirts nachgesagt – ernst wurde es erst vergangenes Jahr mit Arabella Chi. Die 28-Jährige ist ebenfalls durch das Kuppelformat bekannt. Ab sofort gehört allerdings auch sie zu den Teilnehmerinnen, die in ihrem Show-Kollegen nicht die große Liebe fanden: Das Paar hat sich getrennt!

Das berichtet nun The Sun. Einem Insider zufolge hätten die zwei seit einiger Zeit unüberbrückbare Schwierigkeiten gehabt: "Es ist alles aus. Sie haben sich auseinandergelebt, und ihr Altersunterschied hat sich langsam sehr bemerkbar gemacht." Allerdings sei weder ein Betrug noch jegliches dieser Art der Grund für das Ende der Beziehung gewesen – es hätte einfach nicht mehr gepasst.

Obwohl auch von Auseinandersetzungen die Rede ist, soll es keinen Rosenkrieg zwischen Wes und Arabella geben: "Sie wollen auch weiterhin respektvoll miteinander umgehen und hoffen, Freunde zu bleiben." Mittlerweile sei der 22-Jährige schon aus der gemeinsamen Bleibe ausgezogen und bei seinem TV-Kollegen Josh Denzel untergekommen.

Anzeige

Getty Images Wes Nelson, UK-"Love Island"-Star

Anzeige

Getty Images Arabella Chi und Wes Nelson im Januar 2020

Anzeige

Getty Images Wes Nelson, Reality-Star

Hättet ihr gedacht, dass Wes und Arabellas Beziehung nicht halten würde? Ja, irgendwie schon... Nein, ich bin schockiert! Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de