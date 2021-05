Wes Nelson hat offensichtlich noch weitere Hobbys! Bekannt geworden ist der Hottie durch seine Teilnahme an der britischen Version von Love Island. Dort ließ er in der vierten Staffel nichts anbrennen und erregte auch im Nachhinein durch seine Liebschaften das Interesse der Öffentlichkeit. Promiflash wollte von dem Casanova wissen, ob er neben seinen Verführungskünsten noch andere Talente hat. Tatsächlich! Wes startet jetzt als Musiker durch!

Wes hat allen Grund zur Freude! In seinem Heimatland kann der Reality-TV-Star jetzt nämlich nicht nur mit Anmachsprüchen, sondern auch mit seiner Gesangsstimme punkten! Doch wann hat er dieses musikalisches Talent entdeckt? Im Promiflash-Talk gab er preis: "Ich habe immer gedacht, dass ich singen kann" und fuhr fort, "ich habe es jedoch im Privaten gehalten". Dass ihm Außenstehende immer wieder Komplimente für seine Stimme machten, habe ihm geholfen, seine Leidenschaft schlussendlich auch nach außen tragen zu wollen.

Mit dem ersten Song "See Nobody" landete der Musiker direkt einen Hit – seine neueste Single "Nice To Meet Ya" verspricht wiederum ein voller Erfolg zu werden. Woher nimmt Wes seine Inspirationen? Und setzt er dabei vielleicht auf ein musikalisches Geheimrezept? Er verriet: "Es gibt unzählige Wege, sich inspirieren zu lassen." Wes versucht also, entspannt und offen zu bleiben und zieht sogar aus dem momentanen Zustand etwas Positives. "Eine Sache, die ich durch den Lockdown gelernt habe, ist, aus sich selbst Inspiration zu schöpfen", stellte er abschließend fest.

Anzeige

Getty Images Wes Nelson, Musiker

Anzeige

Getty Images Wes Nelson, britischer "Love Island"-Star

Anzeige

Getty Images Wes Nelson, britischer "Love Island"-Star

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de