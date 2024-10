Hati Suarez wurde im Reality-TV schon mal handgreiflich

Am Mittwoch wurde verkündet, dass Hati Suarez bei Fame Fighting ihr Können im Boxring unter Beweis stellen wird. Dass sie es faustdick hinter den Ohren hat, wurde schon vor rund zwei Jahren deutlich. In der zweiten Staffel von Germany Shore geriet die Brasilianerin beim Wiedersehen unter anderem mit ihrer Kollegin Bellydah aneinander – sie zogen einander an den Haaren. Im Bild-Interview erklärt Hati: "Ich bin sehr temperamentvoll und habe ein fieses Mundwerk."

Doch auch körperlich will Hati überzeugen. "Jeden Morgen bin ich spätestens um 10 Uhr beim Training. Danach komme ich nach Hause und bin total kaputt, manchmal übergebe ich mich vor Anstrengung", erklärt die 24-Jährige in dem Interview und fügt hinzu: "Ich bin eine superschlechte Verliererin. Sollte es dazu kommen – was ich aber nicht denke – müsste ich versuchen, es wegzustecken."

Wer ihre Gegnerin ist, ist noch nicht bekannt. Allerdings gibt es Hinweise darauf, dass es sich dabei um Walentina Doronina (24) handeln könnte. Beide sind in der Gewichtsklasse Featherweight, und die Blondine konnte sich einen hämischen Kommentar unter Hatis Verkündung auf Instagram nicht verkneifen. "Ich dachte, es heißt 'Fame' Fighting. Finde den Fehler", scherzte Walentina.

Instagram / hmami_222 Hati Suarez, Realitystar

Instagram / walentinadoroninaofficial Walentina Doronina, Reality-TV-Star

