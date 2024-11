Face-Off bei Fame Fighting: Die Promis drehen komplett durch

Beim Face-Off des Box-Events Fame Fighting geht es zwischen manchen Realitystars direkt ans Eingemachte! Bei der Bild-Pressekonferenz werden alle 18 Kämpfer ihrem jeweiligen Gegner frontal gegenübergestellt, sodass gefühlt gerade einmal ein Blatt Papier zwischen die Gesichter der Stars passt. So kommt es, wie es kommen musste – zwischen den Boxern fliegen die Fetzen! Chris Broy (35) greift seinem Gegner Aleks Petrovic ins Gesicht und will ihm sein Nasen-Tape herunterreißen, woraufhin beide Männer aufeinander losgehen. Aber auch bei den Frauen läuft das Ganze nicht viel harmonischer ab! Walentina Doronina (24) kassiert beim Face-Off kurzerhand eine Kopfnuss ihrer Kontrahentin Hati Suarez. Walentinas Reaktion? Verhältnismäßig ruhig! Die Blondine merkt einfach nur an, dass sie nun besser atmen kann.

Deutlich aggressiver sieht es hingegen bei Diogo Sangre (30) und Bobby Chamberz aus. Bereits bei der Pressekonferenz lieferten sich die beiden Männer einen verbalen Schlagabtausch. Dieser endete nun in einer körperlichen Auseinandersetzung: Diogo versuchte nämlich, seinem Gegner in den Bauch zu treten! Zuvor beschuldigte der einstige Germany Shore-Teilnehmer, der Tätowierer sei schuld an einem seiner misslungenen Tattoos. "Ich schwöre auf meine Mutter, dass ich dir Narben verpasse, die ein Leben lang bleiben", drohte deshalb Bobby Diogo.

Während der Pressekonferenz ereigneten sich auch bei Eric Stehfest (35) und Marvin Manson skurrile Szenen. Der SixxPaxx-Stripper überreichte seinem Gegner einen Dildo. Grund dafür: Der GZSZ-Star sprach davon, dass der Boxkampf für ihn ein Kampf der Liebe sei. Marvin scherzte: "Ich freue mich auf die Liebe auf jeden Fall. Wird bestimmt kuschelig." Bei dieser Überreichung wollte Eric offenbar nicht tatenlos zusehen und biss ein Stück der Dildokuppe ab, um dieses in Marvins Richtung zu werfen.

Instagram / bobby_chamberz Bobby Chamberz, Realitysternchen

RTL Eric Stehfest, Allstars-Dschungelcamp 2024

