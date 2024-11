Katie Price schockiert mit frisch aufgespritzten XXL-Lippen

Von einem natürlichen Look hat sich Katie Price (46) schon vor vielen Jahren verabschiedet. In den vergangenen Monaten schien es aber, als würde sie bei allem noch mal eine Nummer draufsetzen wollen. So jetzt auch bei ihren Lippen. "Willkommen zu den größten Lippen, die ich jemals hatte – ich liebe es", erzählt sie ihren Fans in ihrer Instagram-Story und präsentiert stolz das neueste Ergebnis ihres Beauty-Docs. "Ich wollte sie noch dicker haben, deswegen habe ich die Filler gewechselt. Jetzt fühlen sie sich größer und dicker an", erzählt sie begeistert, während sie ihren XXL-Kussmund in die Kamera hält.

Nur knapp einen Monat ist es her, dass sie sich das letzte Mal ihre Lippen unterspritzen ließ. Auch damals präsentierte sie stolz ihre "Schmetterlingslippen". Die Begeisterung des Boxenluders teilten jedoch nicht alle ihrer Fans. "Oh mein Gott, was hast du deinem hübschen Gesicht angetan" und "Du hast dich so sehr verändert, du warst viel hübscher vor all dem" waren nur zwei von Hunderten kritischen Kommentaren. Ein Follower behauptete sogar, die 46-Jährige würde inzwischen "wie ein Alien aussehen".

Normalerweise lässt der TV-Star seinen Look nicht von negativen Meinungen beeinflussen. Katie ist bekannt für ihren extravaganten Look, mit aufreizenden Fotos und Videos auf OnlyFans verdient das einstige Glamour-Model seinen Lebensunterhalt. Vor wenigen Tagen überraschte die Britin daher mit einer Ankündigung: Bald legt sie sich erneut unters Messer – dieses Mal aber um etwas verkleinern zu lassen. Nachdem sie sich ihre Brüste in der Vergangenheit mehrmals vergrößern lassen hatte, wünscht sie sich nun kleinere Implantate. "Sie werden in zwei Wochen kleiner, sie sind zu groß. Es ist schrecklich, nicht wahr", gestand sie im "The Louis Theroux Podcast".

Instagram / katieprice Katie Price im September 2024

Instagram / katieprice Katie Price, Model

