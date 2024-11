Neue Karriere: Britney Spears designt jetzt Schmuckstücke

Jahrzehntelang war sie das It-Girl under den Pop-Musikerinnen. Britney Spears (42) hat sich als Sängerin eine große Karriere aufgebaut, doch seit einigen Jahren hat sie keine neue Musik mehr herausgebracht. Und das wird wohl auch erstmal so bleiben. Denn wie die Sängerin überraschend mitteilt, hat sie ihr eigenes Schmucklabel gegründet. Auf Instagram verrät sie stolz: "Meine erste Schmucklinie kommt bald! Zarte, extrem unterschiedliche und einzigartige Stücke! Ich bin so aufgeregt! Mir wird klar, wie cool es ist, eine Künstlerin zu sein, die auf so viele verschiedene Arten leidenschaftlich sein kann." Und sie gibt auch schon den Namen ihrer Marke bekannt: B Tiny.

In dem Post gibt sie auch einen kleinen Einblick hinter die Kulissen und präsentiert die ersten Schmuckstücke der Kollektion: zwei elegante Handketten, die sich vom Mittelfinger um das Handgelenk legen. Die filigranen Ketten werden durch azurblaue und smaragdgrüne Edelsteine aufgepeppt. Wo und ab wann die Accessoires erhältlich sein sollen, hat sie allerdings noch nicht weiter preisgegeben. Auf X zeigen sich die Fans ziemlich skeptisch gegenüber dem Umschwung in Britneys Karriere. "Also das war zwar nicht auf meiner Bingo-Karte, aber ich freue mich für Britney", schreibt ein User und andere meinen: "Ich wollte eigentlich neue Musik" und "Das sieht irgendwie echt billig aus."

Am Anfang dieses Jahres hat Britney im Netz selbst angekündigt, dem Singen den Rücken kehren zu wollen. Wie eine Quelle gegenüber Daily Mail im vergangenen Monat allerdings verriet, soll bald trotzdem neue Musik der "Lucky"-Interpretin kommen. Im Rahmen der Verfilmung ihrer Memoiren "The Woman In Me" will sie wohl einige ihrer alten Hitsongs neu aufleben lassen. "Britney ist stark in den Entstehungsprozess eingebunden. Sie wird einige ihrer alten Chartstürmer neu aufnehmen, um sie dem Film anzupassen", kündigte der Insider an.

Instagram / britneyspears Britney Spears' Hand, November 2024

Getty Images Britney Spears, Musikerin

