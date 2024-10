Britney Spears soll bald endlich neue Musik rausbringen

Es sieht ganz so aus, als würde Britney Spears (42) aktiv an neuen Liedern arbeiten! Eine Quelle verriet Daily Mail, die Sängerin wüsste, dass sie "die Begeisterung" für die heiß ersehnte Verfilmung ihrer Memoiren mit neuer Musik entfachen muss. "Britney ist stark in den Entstehungsprozess eingebunden. Sie wird einige ihrer alten Chartstürmer neu aufnehmen, um sie dem Film anzupassen", erklärte der Insider. Die Popikone bräuchte "einen neuen Hit, der ihre gesamte Geschichte erzählt, um wirklich die Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen." Der besagte Song "soll ihre ganze Geschichte erzählen."

Vergangenes Jahr brach Britney mit ihrer explosiven Autobiografie "The Woman In Me" sämtliche Verkaufsrekorde, die einen regelrechten Bieterkrieg um die Filmrechte zur Folge hatte. Jetzt befindet sich die filmische Umsetzung offiziell bei Universal Pictures in Produktion – unter der Regie von Jon M. Chu (44), der bereits Kassenschlager wie "Crazy Rich Asians" und die neuen "Wicked"-Filme inszenierte. Die "Toxic"-Interpretin soll sich laut dem Informanten voll und ganz in das Projekt einbringen und habe bereits "mit verschiedenen Produzenten" gesprochen. "Jeder will mit ihr arbeiten, das ist doch klar", offenbarte dieser. Britneys Begeisterung sei zudem ein Zeichen dafür, wie sehr sich ihr Leben in den letzten Jahren zum Besseren gewendet habe: "Ihr geht es in letzter Zeit wirklich unglaublich gut, und das sieht man. Der Film und die Beziehung zu ihren Söhnen haben sie gerettet."

Die Pop-Prinzessin hat sich kürzlich mit ihren Söhnen Sean Preston (19) und Jayden (18) versöhnt, nachdem sie monatelang daran gearbeitet hatte, ihre schwierige Beziehung zu reparieren. Sie hatte in den vergangenen Jahren immer wieder öffentlich über das angespannte Verhältnis zu ihren beiden Jungs gesprochen. Bereits im Juni berichtete ein der Familie nahestehender Insider gegenüber Daily Mail, dass die Familie nun wieder "vollständig auf Kurs" sei – zwei Jahre, nachdem Jayden den Wunsch geäußert hatte, sich mit seiner Mutter zu versöhnen. "Die Jungs haben so viel Liebe für ihre Mutter, wie sie für sie. Alles ist wieder in Ordnung, und sie freuen sich auf eine gemeinsame Zukunft", versicherte die Quelle.

Action Press Britney Spears bei der Modenschau der Versace Spring/ Summer 2003 Kollektion

Instagram / https://www.instagram.com/britneyspears/ Britney Spears mit ihren Söhnen Sean Preston und Jayden James, im März 2021

