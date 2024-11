So außergewöhnlich ist Jason und Kylie Kelces Geschichte

Jason Kelce (37), Bruder von Travis Kelce (35), und seine Frau Kylie (32) haben sich auf der Dating-App Tinder kennengelernt – ein Detail, das Jason eigentlich geheim halten wollte, jetzt aber die Prime Video-Doku "Kelce" enthüllt. Wie Kylie erzählt, erkannte sie den Spieler der Philadelphia Eagles nicht sofort auf seinem Profil. Erst durch eine Google-Suche mit ihren Freundinnen stellte sie fest, dass es sich um einen bekannten Footballspieler handelte. Sie war skeptisch und dachte zunächst: "Das kann nicht er sein, es muss ein Fake-Profil sein." Trotzdem entschied sie sich, ihm eine Chance zu geben, die der 37-Jährige beim ersten Date beinahe vermasselte.

Jason schlief bei ihrem ersten Treffen 45 Minuten nach Kylies Eintreffen am Bartisch ein. "Du bist eingeschlafen, weil du zu betrunken warst", erinnerte sich die 32-Jährige im Podcast "New Heights", den der ehemalige NFL-Spieler gemeinsam mit seinem Bruder Travis moderiert. Jason sagte dazu: "Ich war nüchtern genug, um zu wissen, dass sie die schönste Frau war, die ich je gesehen habe. Es war Liebe auf den ersten Blick." Doch Kylie zögerte zunächst, sich auf einen Profisportler einzulassen, aus Angst vor Klischees. "Ich wollte nicht sagen müssen: 'Ich glaube, ich verliebe mich in diesen Typen', und dann feststellen, dass er noch sechs andere Frauen hat", erklärte sie in dem Gespräch mit den Brüdern. Doch ihre Bedenken zerstreuten sich, und die beiden wurden ein Paar.

Ein weiteres Highlight ihrer Beziehung ist ihre etwas unkonventionelle Verlobung im Auto, wie das Paar in einer weiteren Folge von "New Hights" im September 2023 berichtete. Die beiden verließen gerade das Haus von Kylies Eltern. Da der NFL-Star vor dem Antrag noch den Vater seiner Angebeteten um Erlaubnis fragen wollte, wollte er nochmal zurück ins Haus – wusste aber nicht, wie er unauffällig zurückkommen sollte. Deshalb verkündete er humorvoll: "Ky, es tut mir leid, aber ich muss mal scheißen." Als er dann nach wenigen Minuten zurückkehrte, ahnte Kylie sofort, dass etwas Besonderes geplant war – schließlich brauche er normalerweise viel länger für solche "Besuche". Nach dem Antrag im Auto heirateten die beiden im April 2018, nur zwei Monate nachdem Jason mit den Eagles den Super Bowl gewonnen hatte. Heute sind sie stolze Eltern von drei Töchtern.

Instagram / kykelce Jason und Kylie Kelce, Ehepaar

Instagram / kykelce Jason und Kylie Kelce mit ihren Kids Elliotte, Wyatt (u.) und Bennett (o.)

