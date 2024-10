Jason und Travis Kelce sind "Sexiest Podcast Hosts Alive"

Die Brüder Jason (36) und Travis Kelce (35) haben begeistert auf ihre Ernennung zu den "Sexiest Podcast Hosts Alive" reagiert. In der neuesten Episode ihres Podcasts "New Heights with Jason and Travis Kelce" sprachen die beiden über die Auszeichnung, die ihnen von mehr als 350.000 People-Lesern in der "Sexiest Man Alive 2024"-Umfrage verliehen wurde. Ihr Podcast hat sich seit der Premiere im September 2022 zu einem beliebten Format entwickelt, das längst nicht mehr ausschließlich von NFL-Fans gehört wird. Mit ihrer Mischung aus persönlichen Geschichten, packenden Erlebnissen vom Spielfeld und der ein oder anderen Anekdote zu Travis' Freundin Taylor Swift (34) gelingt es den Sportlern inzwischen, eine ungewöhnlich breite Zielgruppe zu erreichen.

In der Wahl um den "Sexiest Podcast Host Alive" setzten sich die beiden Football-Stars souverän gegen namhafte Konkurrenten durch, darunter Penn Badgley (37), Josh Peck (37) und T.J. Holmes (47). "Wer sind diese anderen Typen?", scherzte Jason in der aktuellen Podcastfolge. Travis lobte seinen älteren Bruder, der offenbar schon immer einen besonderen Schlag bei Frauen hatte, und fügte mit einem Augenzwinkern hinzu: "Natürlich gewinnt sexy Jason, wie immer."

Durch ihren humorvollen Austausch und die gelegentlichen Erwähnungen von Travis' Freundin Taylor gewinnen die Brüder stetig neue Zuhörer. Ihre Fans nennen die beiden liebevoll die "92-Prozentler", da sie glauben, es würden nur 92 Prozent wegen des Footballs einschalten und der Rest aus Swifties bestehen. Nachdem Travis' Beziehung zu Taylor öffentlich wurde, sagte Jason auf einem Panel bei Sport Beach 2024, dass er glücklich sei, dank dieser Entwicklungen ein neues Publikum beim Podcast begrüßen zu dürfen. Im August schlossen sie schließlich einen 100-Millionen-Dollar-Deal mit Amazons Wondery ab, um ihr Audioformat zu vertreiben. "Wir werden gemeinsam einige bahnbrechende Momente schaffen", erklärten Jason und Travis dazu voller Vorfreude.

Getty Images Travis Kelce, Sportler

Getty Images Jason Kelce im Juli 2021

