Tränen-Video im Netz: Sarah Engels ist mit Nerven am Ende

Es ist nicht immer alles so heiter, wie es scheint, deswegen entscheidet sich Sarah Engels (32) auch dazu, ihre Fans ganz offen an ihrer Gefühlswelt teilhaben zu lassen. Der Sängerin geht es nicht gut – in ihrer Instagram-Story zeigte sie sich in den vergangenen Tagen sehr emotional, völlig aufgelöst und sogar unter Tränen. Der zweifachen Mama scheint im Moment alles zu viel zu sein. Eine erneute Knieverletzung belastet sie gesundheitlich und auch der Skandal rund um Pietro Lombardi (32), den Vater ihres Sohnes, ging vermutlich nicht spurlos an ihr vorbei: "Immer wieder kommt irgendetwas, das mich komplett ausbremst und jetzt gerade fühle ich mich einfach nur leer."

"Und ganz plötzlich sitzt sie wieder hier... die kleine Sarah, die jetzt wieder all ihren Mut zusammennehmen muss und weiß, dass sie auch noch mal kämpfen wird, um noch stärker zurückzukommen. Aber ja – es tut manchmal weh", versah sie die Story mit emotionalen Worten. "Ich versuche seit Tagen einfach nur weiterzumachen, mir nichts anmerken zu lassen, für meine Familie – aber wenn ich dann für mich allein bin, dann bricht es manchmal wie ein Kartenhaus in mir zusammen." Die 32-Jährige gesteht, dass dieses Jahr kein leichtes für sie gewesen sei. "Immer wieder habe ich versucht, mit einer positiven Erkenntnis diese Dinge hinter mir zu lassen. Wieder aufzustehen und war dankbar für all das Positive in meinem Leben", erzählt Sarah.

In all dem Trubel kann sich Sarah auf eine Person wohl immer verlassen: ihren Ehemann Julian Engels (31). Vor wenigen Tagen bewies dieser erneut, wie sehr er hinter seiner Frau steht und sie in allem, was sie tut, bewundert. "Meine starke Frau, mein starkes Mädchen, für mich bist und bleibst du die größte Kämpferin da draußen! [...] Du gibst nie auf, du schaust nach vorne, du stehst für deine Werte ein und kämpfst so lange, wie es sein muss", fand er emotionale Worte auf Social Media.

Instagram / sarellax3 Sarah Engels im Oktober 2024

Instagram / sarellax3 Sarah Engels und Julian Engels im Oktober 2024

