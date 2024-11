Victoria Beckham hat mit 50 weniger Interesse an Ruhm

Victoria Beckham (50) hat in einem Interview erklärt, dass sie eine neue Einstellung zum Leben gewonnen hat: Sie kümmere sich weniger um den Ruhm als früher. "Ich wachte mit 50 auf, und es war mir auf einmal weniger wichtig", so Victoria. Die Modedesignerin feierte im April ihren runden Geburtstag mit einer luxuriösen Party, zu der Familie und enge Freunde eingeladen waren, darunter auch ihre ehemaligen Bandkolleginnen von den Spice Girls. An ihrer Seite waren natürlich auch ihr Ehemann, der Fußballstar David Beckham (49), und ihre vier Kinder. In dem Gespräch mit Harper's Bazaar verriet Victoria, dass sie nun ihr Privatleben mehr schätze.

Sie und David haben laut Mirror herausgefunden, wie sie es geschafft haben, ihren Alltag diskreter zu gestalten. "Früher war es vielleicht lustig, über die Bond Street zu schlendern und von Paparazzi verfolgt zu werden – man kleidete sich sogar dafür", gab sie zu. "Aber das will ich jetzt nicht mehr. Ich habe das lange genug gemacht." Während sie sich intensiv auf ihre Modemarke konzentriert und David mit seinem Fußballclub Inter Miami beschäftigt ist, ziehen sich beide zunehmend aus dem Rampenlicht zurück. David beschwerte sich sogar kürzlich, dass sein Promi-Status die Fußballerfolge überschatte. Victoria zeigte sich währenddessen besonders stolz auf den finanziellen Erfolg ihrer Marke, die im letzten Jahr einen Umsatzsprung von 52 Prozent verzeichnete, was sie unter anderem auf die Einführung ihrer Parfümreihe zurückführt.

Schon in der Vergangenheit trugen immer wieder prominente Persönlichkeiten wie Kim Kardashian (44) und Gwyneth Paltrow (52) ihre Designs. Kürzlich wurde bekannt, dass Victoria demnächst in einer Netflix-Dokumentation ihre bemerkenswerte Reise von der Popikone zur erfolgreichen Designerin erzählen wird. Die Serie soll jedoch weniger persönlich als die kürzlich erschienene Doku über ihren Ehemann David werden. In dieser kommenden Doku-Serie wird Victoria hinter den Kulissen in Paris und im Kreise ihrer Familie begleitet. Fans dürfen gespannt darauf sein, einen näheren Einblick in das Leben der vielseitigen Stilikone zu erhalten.

Getty Images David und Victoria Beckham, Oktober 2023

Instagram / davidbeckham Romeo, Cruz, Victoria, Harper und David Beckham, August 2024

