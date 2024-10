David Beckham klagt: Promistatus überschatte Fußballerfolge

David Beckham (49) hat zugegeben, dass es ihn verletzt, wenn seine sportlichen Erfolge hinter seinem Prominentenstatus zurückstehen. Der ehemalige Manchester-United-Star, der in seiner Karriere sechs Premier-League-Titel sowie den historischen Dreifach-Erfolg im Jahr 1999 erreichte, sieht sich oft mehr als Lifestyle-Ikone denn als hochtalentierter Fußballer wahrgenommen. "Ich kann nicht lügen. Es tut schon ein bisschen weh", gestand er im Podcast "Rio Presents". Besonders während seiner Zeit beim Heimatverein Man United, in der sein Bekanntheitsgrad massiv anstieg, fühlte sich David mehr als Marke verkauft denn als Athlet geschätzt.

Nach seinem Abschied von Old Trafford, der Heimspielstätte von Manchester United, im Jahr 2003 setzte David seine beeindruckende Karriere bei Großvereinen wie Real Madrid, LA Galaxy und Paris Saint-Germain fort. Trotzdem richtete sich der Fokus vieler Fans weiterhin auf sein glamouröses Leben abseits des Platzes. Seinen globalen Ruhm hat der Weltstar neben den sportlichen Erfolgen nämlich auch lukrativen Deals mit Marken wie Adidas und Tudor zu verdanken. Der 49-Jährige betonte jedoch im Gespräch mit seinem ehemaligen Teamkollegen Rio Ferdinand (45), dass kein Werbevertrag jemals einen Einfluss auf seine Leistungen auf dem Spielfeld gehabt habe. Fußball sei zu jeder Zeit seine größte Leidenschaft gewesen – und diese sollte unter keinen Umständen unter seinen Geschäftsentscheidungen leiden.

Heute zeigt sich David als erfolgreicher Geschäftsmann und Mitbesitzer des Major-League-Soccer-Teams Inter Miami, wo er bereits große Namen des Fußballs wie Lionel Messi (37) verpflichten konnte. In all den Jahren stand Ehefrau Victoria Beckham (50), ihres Zeichens Ex-Spice-Girl, Designerin und Fashionista, fest an seiner Seite. Seit der Hochzeit im Jahr 1999 steht das Paar gemeinsam im Rampenlicht und führt eine der bekanntesten Promi-Ehen der Welt. Beide haben einander in ihren Karrieren immer unterstützt, wie David in Interviews oft betont. Es kann allerdings nur spekuliert werden, inwieweit Victoria als Partnerin dazu beigetragen, dass David von vielen eher als Stilikone denn als Fußballprofi wahrgenommen wird.

Getty Images David Beckham im Juli 2024

Getty Images David und Victoria Beckham, Oktober 2023

