Bestätigt: Gypsy Rose Blanchards Freund ist Vater von Baby

Gypsy Rose Blanchard (33) und ihr Freund Ken Urker sind in freudiger Erwartung ihres ersten Nachwuchses – und das Paar hat Grund zu feiern, denn wie sich herausstellte, ist Ken tatsächlich der Vater des Babys. "Es gab eine Menge Gerede über die Vaterschaft unseres Babys und obwohl wir es von Anfang an sicher wussten, habe ich das Gefühl, dass es endlich an der Zeit ist, all diese Theorien aus der Welt zu schaffen", schreibt die TV-Bekanntheit auf Instagram. Um sicherzugehen, dass tatsächlich ihr aktueller Partner und nicht ihr Ex der Kindsvater ist, machte sie noch vor der Geburt einen Test, dessen Ergebnisse sie nun präsentiert: "Ken wird ein unglaublicher Vater sein und wir sind so aufgeregt, unser kleines Mädchen auf der Welt willkommen zu heißen."

Zu dem Vaterschaftstest sah sich Gypsy aus rechtlichen Gründen mehr oder weniger gezwungen. Da sie während der Schwangerschaft noch mit ihrem früheren Partner Ryan Anderson (36) verheiratet ist, würde dieser einem Gesetz des Bundesstaates Louisiana zufolge automatisch als Vater des Kindes in der Geburtsurkunde vermerkt werden. Da nun mittels der Paternitätsanalyse festgestellt wurde, dass Ryan nicht der Erzeuger ist, kann Gypsys neuer Partner Ken als Kindsvater anerkannt werden. Wie ihr Anwalt gegenüber People erklärte, sei dieses Vorgehen jedoch "höchst ungewöhnlich" und er habe in über 40 Jahren als Jurist noch nicht erlebt, dass dieser Test vor der Geburt durchgeführt wurde.

Seit August wissen die werdenden Eltern auch schon, ob sie einen Jungen oder ein Mädchen bekommen. Wie sie mittels eines Videos auf Instagram verkündeten, in dem sie einen mit Konfetti gefüllten Luftballon zerplatzen ließen, erwarten sie eine Tochter. Mit den Worten "Süße, ich bin deine Mutter", "Ich bin dein Vater" und "Du bist ein Mädchen!", begrüßten sie ihren Bauchzwerg, den sie schon in ein paar Monaten auf der Welt willkommen heißen werden.

Anzeige Anzeige

Instagram / gypsy.rose.blanchard.insta Gypsy Rose Blanchard, Internetbekanntheit

Anzeige Anzeige

Instagram / gypsy.rose.blanchard.insta Ken Urker mit Gypsy Rose Blanchard, August 2024

Anzeige Anzeige