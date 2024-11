Bezieht sich Antonia Hemmer in neuem Clip auf Paul Janke?

Antonia Hemmer (24) rückt einfach nicht mit der Sprache raus: Seit geraumer Zeit spekulieren die Fans der Make Love, Fake Love-Bekanntheit, dass zwischen ihr und Ur-Bachelor Paul Janke (43) etwas läuft. Nun postet die Influencerin ein neues Video auf Instagram, mit dem sie ihre Follower erneut stutzig macht. "Er will nicht mit mir sein, auch nicht ohne mich, aber keine Beziehung und auch nichts Lockeres", schreibt sie zu dem Clip, in dem sie mit freiem Oberkörper im Whirlpool sitzt.

Um wen sich ihre Gedanken in dem Video kreisen, verrät sie nicht – und das sorgt bei ihren Fans für große Fragezeichen. "Meine Verwirrung ist verwirrt – jedes Mal aufs Neue", heißt es in der Kommentarspalte von Antonias Beitrag. Doch der Großteil der User scheint eine Vermutung zu haben. "Pauli? Ich bin total verwirrt. Klär uns doch mal gescheit auf" und "Paul oder wer?", schreiben beispielsweise zwei neugierige Follower fragend.

Dass einige Social-Media-Nutzer vermuten, dass die Blondine in dem Video auf den Realitystar anspielt, kommt nicht von Ungefähr. Immerhin zeigten sich die zwei erst vor wenigen Tagen liebevoll miteinander turtelnd. Antonia teilte eine Aufnahme auf Instagram, in dem sie Händchen halten und Paul seinen Arm um sie legt. Am Ende deuten die Turteltauben sogar einen Kuss an. Dazu kommentierte die TV-Bekanntheit die Frage: "Perfect Match?"

Instagram / antonia_hemmer Antonia Hemmer, Influencerin

Instagram / antonia_hemmer Antonia Hemmer und Paul Janke im November 2024

