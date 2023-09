So reagierten Brian Austin Greens Kinder auf seine Verlobung

Sind sie einverstanden? Vor wenigen Tagen machte Brian Austin Green (50) seine Verlobung mit der Tänzerin Sharna Burgess (38) offiziell. 2022 hatte bereits ihr gemeinsamer Sohn Zane das Licht der Welt erblickt. Während es für Sharna das erste Kind ist, hat der Schauspieler noch vier weitere Söhne. Drei stammen aus seiner Ehe mit Megan Fox (37) und einer aus seiner Beziehung mit der Schauspielerin Vanessa Marcil (54). Doch wie reagierten seine Kinder auf die Verlobung mit Sharna?

Sharna schwärmt im Interview mit Entertainment Tonight nun von der Reaktion der Kids. "Alle waren sehr emotional und einfach so aufgeregt. Ehrlich gesagt haben alle auf diesen Moment gewartet und jetzt war es endlich so weit", erzählte die 38-Jährige stolz. Vor allem Brians Sohn Noah soll sehr emotional auf die schönen Nachrichten reagiert haben. "Es war definitiv ein emotionaler Moment für mich, und ihn mit meinen Lieblingsmenschen zu teilen, fühlt sich einfach so perfekt und richtig an", berichtete die Tänzerin weiter.

Augenscheinlich sind Brians Kinder von ihrer neuen Stiefmutter ganz begeistert. Eventuell könnten sogar bald schon weiterer Nachwuchs folgen. In der Vergangenheit hatte Brian und Sharna bereits öffentlich darüber gesprochen, dass sie überlegen, noch weitere Kinder zu bekommen.

Getty Images Sharna Burgess und Brian Austin Green im März 2023

Instagram / brianaustingreen Brian Austin Green mit seinen Kindern und Sharna Burgess

Instagram / sharnaburgess Sharna Burgess und Brian Austin Green im Juli 2022

