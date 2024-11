Droht Eskalation zwischen König Charles und Prinz Andrew?

Der Konflikt zwischen Prinz Andrew (64) und seinem Bruder König Charles III. (75) spitzt sich weiter zu. Wie OK! berichtet, weigert sich Andrew noch immer, seine Residenz – die prächtige Royal Lodge in Windsor – zu verlassen. Obwohl der 64-Jährige das Anwesen in diesem Jahr räumen sollte, unternimmt er alles, was ihm möglich ist, um dort weiterhin wohnen zu können. Experte Rupert Bell erklärte gegenüber GB News: "Es ist eine interessante Dynamik zwischen diesen beiden. Der König versucht auf eine Weise, Andrew zu zwingen. Aber wenn dieser sagt, er könne es sich leisten, [in der Lodge] zu leben, dann kann der König nicht viel tun."

Der royale Autor Andrew Lownie äußerte gegenüber der GB News, dass der Prinz nicht bereit sei, in das kleinere Frogmore Cottage umzuziehen, das zuvor von Prinz Harry (40) und Herzogin Meghan (43) bewohnt wurde und derzeit leer steht. Charles' Bruder sei jedoch bemüht, das Cottage für seine Familie zu sichern. Insider berichteten OK!, Andrew habe das Cottage als festes Zuhause für seine Tochter Prinzessin Eugenie (34) und ihren Ehemann Jack Brooksbank (38) im Blick. Auch Prinzessin Beatrice (36), die zwischen Portugal und dem Vereinigten Königreich pendelt und aktuell ihr zweites Kind erwartet, könnte Frogmore Cottage als festen Wohnsitz nutzen.

Nachdem Prinz Andrew 2020 von seinen königlichen Pflichten zurückgetreten war, verlor er im Jahr 2022 auch seinen Titel "Seine Königliche Hoheit". Ein Insider sagte gegenüber OK!: "Andrew akzeptiert noch immer nicht vollständig, wie sich seine Situation verändert hat, obwohl der Umzug eindeutig die vernünftigste Vorgehensweise wäre."

Anzeige Anzeige

Getty Images Prinz Andrew und Prinzessin Eugenie bei Eugenies Hochzeit im Jahr 2018

Anzeige Anzeige

Getty Images Prinzessin Eugenie, Prinz Andrew und Prinzessin Beatrice bei Prinz Harrys Hochzeit in Windsor, 2018