Prinzessin Eugenie freut sich über Baby-News ihrer Schwester

Prinzessin Beatrice (36) erwartet weiteren Nachwuchs! Diese tollen Neuigkeiten feiert auch ihre Schwester Prinzessin Eugenie (34). Die Tochter von Sarah Ferguson (64) teilte zwei Fotos auf ihrem Instagram-Account, auf denen sie, ihre Schwester und ihre jeweiligen Familien an Weihnachten im Jahr 2022 am Strand spielen. Auf einem weiteren Foto posieren nur die beiden Prinzessinnen vor der Kamera. "Herzlichen Glückwunsch, Beabea... Ich freue mich auf mehr auf dieser gemeinsamen Reise der Mutterschaft – und noch einen Kleinen in der Bande", kommentierte Eugenie ihren Beitrag.

Auch Beatrice' Mama Sarah meldete sich bereits zu Wort und machte deutlich, wie glücklich sie über die erneute Schwangerschaft ihrer Tochter ist. "Worte können die Freude und Aufregung nicht ausdrücken, die ich empfinde, während du und Edo einen weiteren kostbaren Zuwachs für eure wunderbare Familie erwartet. Wieder Oma zu werden, erfüllt mein Herz mit so viel Glück und Dankbarkeit", schrieb die Ex-Frau von Prinz Andrew (64) auf Instagram.

Für Beatrice ist das die zweite Schwangerschaft. Tochter Sienna, die aus ihrer Ehe zu Edoardo Mapelli Mozzi (40) hervorging, erblickte 2021 das Licht der Welt. Der Immobilienunternehmer brachte zudem einen Sohn aus einer vorherigen Beziehung mit in die Familie. Der zweite gemeinsame Nachwuchs wird nun im kommenden Frühjahr erwartet, wie der Buckingham-Palast in einem offiziellen Statement verkündete.

Instagram / princesseugenie Prinzessin Beatrice und Prinzessin Eugenie mit ihren Männern und Kindern, 2022

Getty Images Prinzessin Beatrice mit Edoardo bei einer Hochzeit, 2021

