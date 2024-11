Eric Stehfest trainiert für Fame Fighting mit seinem Sohn

Eric Stehfest (35) ist einer von 18 Reality-Bekanntheiten, die am 9. November bei Fame Fighting in den Ring steigen. Für das Boxevent will der ehemalige Dschungelcamp-Bewohner bestens vorbereitet sein – und baut dabei auf die Hilfe seines achtjährigen Sohnes Aaron. "Er ist Teil meines Coach-Teams", berichtet Eric im Bild-Interview und fügt hinzu: "Er macht sehr gern Sport, ist im Fußballverein. Er sagt sogar, dass er Profifußballer werden will. Er hat schon richtig Muskeln."

Dass Eric von seinem Sohn ins Fitnessstudio und in die Kampfsportschule begleitet wird, stößt vielen negativ auf. "Ich wurde dafür auf Instagram kritisiert. Ist das nicht zu früh? Ist das nicht zu viel?", erzählt Eric und stellt zugleich klar: "Wenn mein Sohn Lust darauf hat und ich ihn dabei betreue, ist das doch völlig in Ordnung." Schließlich habe der 35-Jährige seinen Sohn gern bei sich: "Aaron ist für mich ein weiterer Coach. Er motiviert mich enorm und ich freue mich einfach, dass er mit so viel Herzblut bei der Sache dabei ist. Das gibt mir Kraft."

Eric tritt am Samstag gegen Marvin Manson an. Der Kampf verspricht einiges, denn schon bei der Pressekonferenz gerieten die beiden aneinander. Der SixxPaxx-Stripper brachte Eric einen Dildo mit, der ihn kurzerhand abbiss und seinem Kontrahenten vor die Füße warf. Der Mann von Edith Stehfest verkündete im Vorfeld, dass es für ihn ein Kampf der Liebe sei, weswegen Marvin bei der PK scherzte: "Ich freue mich auf die Liebe auf jeden Fall. Wird bestimmt kuschelig."

Eric Stehfest, Schauspieler

Marvin Manson

