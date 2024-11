Bei Pressekonferenz: Eric Stehfest bewirft Marvin mit Dildo

In wenigen Tagen steigen wieder diverse Stars und Sternchen des deutschen Reality-TVs in den Boxring. Bei Fame Fighting können die teilnehmenden Realitystars ihren Gegnern mit Erlaubnis eine Abreibung verpassen. Schon bei der heutigen Pressekonferenz, die Bild überträgt, sparen die Promis keine Kosten und Mühe, ihre Kontrahenten aus der Reserve zu locken – so auch Marvin Manson! Der SixxPaxx-Stripper hat für seinen Gegner Eric Stehfest (35) etwas ganz Besonderes mitgebracht: einen Dildo! "Ich freue mich auf die Liebe auf jeden Fall. Wird bestimmt kuschelig", scherzte er zuvor und bezog sich dabei auf Erics Aussage, für ihn sei es ein Kampf der Liebe. Die Reaktion des GZSZ-Stars? Er beißt kurzerhand ein Stück aus dem Gummi-Spielzeug und wirft es in Marvins Richtung.

Die Fans können also gespannt sein, wenn sich Marvin und Eric am 9. November im Ring gegenüberstehen. Einer ist auf alle Fälle schon ganz aufgeregt und verrät bei der Pressekonferenz des Promi-Box-Events sogar, dass der Kampf dieser beiden Männer einer seiner Favoritenkämpfe sein wird: Veranstalter Eugen Lopez! Eric ist sich auf jeden Fall schon sicher, dass er den Sieg mit nach Hause bringen wird. "Wenn er denkt, dass der Kampf ihm gehört, dann hat er sich geirrt", erklärte der 35-Jährige gegenüber dem Newsportal siegessicher und fügte hinzu: "Das ist mein Moment. Denn dieser Kampf ist mein Befreiungsschlag."

Aber auch zwischen den anderen Männern und Frauen kracht es heftig – ein Wortgefecht jagt das nächste! "Fakt ist, beim Fame Fighting lag noch kein Kämpfer so lange auf dem Boden wie mein letzter Gegner. Weißt du, worauf du dich gefasst machst?", erklärt beispielsweise Bocc Özsu seinem Gegner Max Wilschrey (28) ganz sachlich. Tommy Pedroni (29) hingegen wirft seinem Kontrahenten Jona Steinig vor, er habe sich Instagram-Follower gekauft. "Es gibt Seiten, da kann man sehen, wie viele Follower man hat. Da kam raus: 75 Prozent der Follower kommen aus Südamerika. Es geht darum, dass du lügst", stellt Paulina Ljubas (27)' Freund klar.

