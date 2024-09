Joko und Klaas' Show "Das Duell um die Geld" feiert Comeback

Das Warten hat schon bald ein Ende! Im Juni wurde bekannt gegeben, dass Joko Winterscheidt (45) und Klaas Heufer-Umlaufs (41) Show "Das Duell um die Geld" auf die Bildschirme zurückkehrt. Wie aus einer aktuellen Pressemitteilung von Joyn hervorgeht, gibt es jetzt endlich genauere Details zum Starttermin und zu den neuen Folgen: Ab dem 4. November werden immer montags jeweils zwei neue Folgen der beliebten Spielshow auf der Streaming-Plattform veröffentlicht.

Insgesamt werden sich Joko und Klaas in acht Folgen einer Mischung aus Quiz und Poker stellen. Die Rolle des Spielleiters wird – wie schon damals – Oliver Kalkofe (59) übernehmen. Auch an prominenten Gästen wird es dem Circus HalliGalli-Duo beim Staffelauftakt nicht fehlen: Neben Rapper Sido (43), TV-Bekanntheit Hadnet Tesfai und Entertainer Dennis Wolter werden auch die Musiker Shirin David (29) und Ski Aggu (26) sowie Schauspielerin Jessica Schwarz (47) die Quizshow ordentlich aufmischen. In den weiteren Folgen sollen laut dem Medienmagazin außerdem bekannte Gesichter wie Palina Rojinski (39), Hazel Brugger (30), Papaplatte (27) und Riccardo Simonetti (31) zu Gast sein.

Das TV-Comeback von "Das Duell um die Geld" ist höchstwahrscheinlich auf Klaas und Jokos Sieg bei Joko & Klaas gegen ProSieben zurückzuführen: Dadurch hatten sich die beiden Moderatoren im vergangenen April nämlich 24 Stunden Programmredaktion bei dem Sender gesichert – wodurch sich die Abrufe des ProSieben-Livestreams im Vergleich zu einem durchschnittlichen Sonntag mehr als verdreifacht haben. "Joko und Klaas passen perfekt zu Joyn", berichtete der Joyn-Programmchef Thomas Münzner, nachdem Joko und Klaas ihre gewonnene Sendezeit derart erfolgreich gefüllt hatten.

Getty Images Oliver Kalkofe, Moderator

Instagram / palinski Palina Rojinski und Riccardo Simonetti bei seiner Hochzeit

