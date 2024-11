Nach Geburt: Margot Robbie ist erstmals mit Baby unterwegs

Margot Robbie (34) und ihr Ehemann Tom Ackerley (34) wurden Mitte Oktober Eltern. Nun zeigen Paparazzi-Fotos, die Daily Mail vorliegen, wie die kleine Familie einen ersten Spaziergang unternimmt. Am Montag genossen sie einen entspannten Ausflug durch Venice Beach und schoben dabei ihren Neugeborenen in einem Kinderwagen. Die Barbie-Darstellerin trug dabei eine Latzhose und Ballerinas, während ihr Mann ganz in Schwarz neben ihr herlief. Die Australierin wurde außerdem bei einem Telefonat abgelichtet, währenddessen sie bis über beide Ohren strahlte.

Die 34-Jährige hat die Geburt bisher nicht selbst bestätigt. Allerdings berichtete Mail on Sunday vor wenigen Tagen, dass sich das Kind zwei Wochen vor dem errechneten Termin mit heftigen Wehen angekündigt habe und wenig später geboren wurde. Margot habe einen kleinen Jungen zur Welt gebracht und sowohl die Mutter als auch der Spross seien wohlauf.

Margot und Tom lernten sich 2013 am Set des Films "Suite Française" kennen, wo sie als Schauspielerin und er als Regieassistent tätig waren. Während ihrer Schwangerschaft arbeitete Margot weiterhin an verschiedenen Projekten und bereitete sich gleichzeitig auf ihre neue Rolle als Mutter vor. Erst kurz vor der Entbindung schaltete die Blondine einen Gang zurück. Gegenüber People plauderte ein Insider aus: "Sie ist normalerweise eine der am härtesten arbeitenden Schauspielerinnen in Hollywood. Sie scheint jetzt aber eine Auszeit vom Drehen zu genießen."

Getty Images Tom Ackerley und Margot Robbie im Februar 2024

Getty Images Margot Robbie bei den Governors Awards 2024

