Verstehen sich Natascha Ochsenknecht und Ex Uwe nicht gut?

Seit fast zehn Jahren sind Natascha (59) und Uwe Ochsenknecht (68) geschieden. In einer aktuellen Fragerunde auf Instagram stellt sich das Model wieder einmal den neugierigen Fragen seiner Fans. Ein Follower will dabei von der Blondine wissen, ob sie sich gut mit ihrem Ex-Mann verstehe. Daraufhin antwortet Natascha mit kryptischen Zeilen: "Ich finde es großartig, wenn Paare das hinbekommen. So toll für die Kinder. Chapeau! Es gibt aber auch Paare, da gönnt der eine dem anderen noch nicht mal den Dreck unter den Fingernägeln." Nach einem freundschaftlichen Verhältnis klingt das eher weniger...

Während Uwe seit 2017 glücklich mit Kiki Viebrock verheiratet ist, geht seine Ex-Frau seit knapp fünf Jahren als Single durchs Leben. In dem Q&A im Netz wird die 59-Jährige daher auch gefragt, ob sie sich selbst als Einzelgängerin sehen würde. "Ich bin gerne alleine und genieße das", bestätigt Natascha und fügt hinzu: "Ich bin ja ständig von Menschen umgeben. Meine Freundschaften sind mir heilig und das wird gepflegt. Nicht die [Anzahl] ist wichtig, sondern dass man auf einen zählen kann."

1989 lernten sich Uwe und Natascha durch Freunde bei einem Boxkampf von Mike Tyson (58) kennen. Knapp 19 Jahre waren Natascha und Uwe miteinander verheiratet – bis 2012 die Scheidung vollzogen wurde. Die offizielle Trennung erfolgte aber bereits im Jahr 2009. Während ihrer Beziehung durften die beiden drei Kinder auf der Welt begrüßen: Wilson Gonzalez (34), Jimi Blue (32) und Cheyenne Savannah (24).

Anzeige Anzeige

Getty Images Natascha Ochsenknecht im Juni 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Uwe und Natascha Ochsenknecht im Jahr 2008

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Denkt ihr, dass Natascha damit auf ein schlechtes Verhältnis anspielt? Ja, das ist doch offensichtlich! Nein, ich denke nicht. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de