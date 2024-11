Bereut Rebecca ihre "Temptation Island V.I.P."-Teilnahme?

Für Rebecca Ries und ihren Freund Adrian Alian (28) verläuft die aktuelle Staffel von Temptation Island V.I.P. nicht gerade rosig. Zuletzt wurde sie von ihrem Partner ignoriert, der lieber mit den Verführerinnen tanzte – woraufhin die Influencerin eine Schimpftirade abließ. In einer Fragerunde auf Instagram erklärt sie nun, ob sie die Zeit im Flirtparadies bedauert. "Nein, es war eine sehr intensive und krasse Erfahrung", stellt das einstige Bachelor-Girl klar. Trotzdem gibt sie zu, dass sie Adrians Verhalten mitgenommen hat. "In dem Moment ist das natürlich sehr verletzend. [...] Das, was ich dort gesehen habe, war alles andere als schön."

Ein anderer Moment, in dem die Beziehung des Bachelor in Paradise-Couples auf die Probe gestellt wurde, war ein Lagerfeuer. Dort bekam Adrian von Lola Weippert (28) Szenen gezeigt, in denen seine Partnerin augenscheinlich über seine Mutter lästert. Gegen diesen Vorwurf wehrt sich Rebecca jedoch im Netz. "Ich finde nicht, dass ich seine Mutter beleidigt habe", macht die Brünette deutlich und fügt hinzu: "Wie wir gesehen haben, hat er auch mit einer Verführerin über das Verhältnis von mir und seiner Mutter gesprochen und mir ja auch recht gegeben."

Während ihrer Zeit bei "Temptation Island V.I.P." flirten beide heftig mit den Verführerinnen und Verführern. Die Münchenerin versteht sich sogar so gut mit Gök, dass es ihren Mitstreiterinnen Sarah-Jane Wollny (26), Lisa Marie Straube (23) und Jessica Hnatyk auffiel. "Ich glaube, dass Rebecca und Gök sich weiterhin annähern werden. Es könnte schon nach hinten losgehen, das Ganze. Also für sie ist die Temptation schon sehr groß", stellte Jessi schon am ersten Tag fest.

Instagram / whoisbeccs Rebecca Ries und Adrian Alian, TV-Stars

TikTok / jessica_ntk Rebecca Ries und Jessica Hnatyk in einem TikTok-Video

