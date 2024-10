Lassen "Temptation Island"-Rebecca und Adrian zu viel zu?

Rebecca Ries und ihr Partner Adrian Alian (28) testen derzeit bei Temptation Island V.I.P. ihre Treue – und kommen dabei offenbar beide an ihre Grenzen. Schon am ersten Tag fällt Rebecca dem Verführer Gök ins Auge. Seither flirten die Reality-TV-Bekanntheit und der Casanova was das Zeug hält und verbringen in der Villa viel Zeit gemeinsam. Das fällt auch ihren Mitstreiterinnen Sarah-Jane (26), Lisa Marie (23) und Jessi auf: Sie finden sogar, dass Rebecca womöglich zu viel zulässt. "Ich glaube, dass Rebecca und Gök sich weiterhin annähern werden. Es könnte schon nach hinten losgehen, das Ganze. Also für sie ist die Temptation schon sehr groß", schätzt Jessi die Situation zwischen Rebecca und dem Verführer ein. Und auch Sarah-Jane meint: "Ich denke tatsächlich, dass das eine heiße Geschichte mit Rebecca und Gök werden könnte."

Doch auch Adrian ist kein Kind von Traurigkeit. Er lässt es in der Männer-Villa ordentlich krachen und sagt dabei auch zu dem ein oder anderen heißen Lapdance nicht nein. Vor allem Verführerin Lisa Marie hat es dem Realitystar angetan. Bei einem Bootsausflug tanzen die beiden sehr vertraut und umarmen sich immer wieder. Verlegen gibt Adrian dann auch zu: "Es vibet einfach, es ist locker, wir lachen viel, wir flirten auch ein wenig. Es fühlt sich gut an."

Der Grund für die Teilnahme an dem Treuetest ist Rebeccas Misstrauen gegenüber Adrian. In der Vergangenheit gab es nämlich eine Situation, die ihr Vertrauen innerhalb der Beziehung angeknackst hat: Bei einem Partybesuch in Hamburg – ohne seine Freundin – hat der Realitystar zu viel Nähe zu einer fremden Frau zugelassen. Von den zwei Wochen auf der Insel der Verführung erhofft sich Rebecca im Nachgang eine gefestigtere Beziehung. "Dass wir uns in vielen Sachen klar werden, dass er an seine persönlichen Grenzen kommt und sich seiner Sache noch mehr bewusst wird und bei mir eigentlich genau das Gleiche", erklärte sie im Interview mit RTL.

Instagram / adrianalian Adrian Alian, Realitystar

Instagram / whoisbeccs Rebecca Ries, Reality-Sternchen

