Richard Gere wanderte für Ehefrau Alejandra nach Spanien aus

Richard Gere (75) hat sich von der Liebe leiten lassen! Der Schauspieler hat den USA den Rücken gekehrt und ist mit seiner Frau Alejandra Silva (41) nach Madrid gezogen. Im Interview mit Bild spricht er nun über die Beweggründe und gesteht, dass der Umzug aus Liebe stattfand: "Ich bin vor allem für meine Frau nach Spanien gezogen." Alejandra habe nach all der Zeit in den Vereinigten Staaten das Heimweh gequält. "Sie hat mit mir viele Jahre in New York verbracht, doch sie hat ihre Familie immer vermisst. Ihre Freunde, ihre Kultur, ihre Sprache. Sie wollte in der Nähe ihrer Liebsten sein und auch unserer Kinder wegen zumindest ein paar Jahre in Spanien verbringen. Sie wachsen zweisprachig auf", erklärt der "Pretty Woman"-Star weiter.

So richtig zu Hause fühle sich der Filmstar in Spanien aber noch nicht, wie er ehrlich zugibt. Das liege auch daran, dass er noch nicht so richtig Anschluss gefunden habe: "Nun, ich kenne dort einige Leute, aber ich habe keinen Freundeskreis, den ich als meine Heimat betrachte." Dennoch sei er zuversichtlich, was die Zukunft betrifft: "Das wird sich mit der Zeit ändern. Wir haben dort einige sehr gute Freunde und Menschen, die ich wirklich liebe. Ich liebe ihre Familie, ich liebe unsere engen Freunde, und ich freue mich darauf, mir dort meine eigene Welt aufzubauen", verrät er hoffnungsvoll.

Richard und Alejandra gaben sich 2018 das Jawort. Im darauffolgenden Februar freuten sie sich über die Geburt ihres ersten gemeinsamen Nachwuchses: Sohnemann Alexander erblickte das Licht der Welt. Zwei Jahre später wurde der Hollywoodstar mit 70 Jahren noch einmal Papa: 2020 stieß ein weiterer Sohn zu der Familie dazu. Seit ihrer Hochzeit ist das Paar offenbar so verliebt wie eh und je und zeigt sich immer wieder turtelnd in der Öffentlichkeit.

Getty Images Richard Gere, Schauspieler

Getty Images Alejandra und Richard Gere im Mai 2024

