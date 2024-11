Katie Price zeigt stolz neues Facelift und Brust-OP-Ergebnis

Katie Price (46) hat es wieder getan! Die Fernsehpersönlichkeit hat sich erneut unters Messer gelegt, um Faceliftings sowie eine Brustvergrößerung durchführen zu lassen. Auf neuen Fotos, die unter anderem Daily Mail vorliegen, präsentiert Katie stolz die Ergebnisse bei einem Shopping-Trip mit ihrem Liebsten JJ Slater am vergangenen Montag. Wie das Nachrichtenportal weiß, fand der Eingriff wohl im September in der Türkei statt und kostete rund 12.000 Euro.

Ihr neues Äußeres zeigte sie mit einem typisch gewagten Outfit. So setzte das Model ihre Kurven in einem superengen, weißen Crop-Top in Szene. Dieses wurde kombiniert mit einer eng anliegenden schwarzen Lederhose und schwarzen Moonboots. Außerdem entschied sich Katie dazu, eine cremefarbene Strickjacke überzuwerfen und ihre Haare zu einem strengen Pferdeschwanz zu binden, wodurch ihre neuen XXL-Lippen noch deutlicher auffielen.

Ihre aufgespritzten Lippen durften nicht nur die Fußgänger aus nächster Nähe betrachten, sondern auch ihre zahlreichen Follower auf Social Media. In einer kürzlich veröffentlichten Instagram-Story hielt sie ihren frisch geformten Kussmund in die Kamera und meinte: "Willkommen zu den größten Lippen, die ich jemals hatte – ich liebe es!" Die Britin ergänzte voller Freude: "Ich wollte sie noch dicker haben, deswegen habe ich die Filler gewechselt [...]."

Anzeige Anzeige

Instagram / katieprice Katie Price, TV-Star

Anzeige Anzeige

Instagram / katieprice Katie Price im November 2024

Anzeige Anzeige