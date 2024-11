Lässige Mama: Margot Robbie macht Ausflug mit ihrem Baby

Neu-Mama Margot Robbie (34) war wieder unterwegs. Vor wenigen Tagen wurde bekannt, dass die Schauspielerin zum ersten Mal Mama geworden ist. Zusammen mit ihrem Mann Tom Ackerley (34) soll sie einen Sohn bekommen haben. Seither genießt die Schauspielerin die Kennlernzeit mit ihrem Baby – und tägliche Spaziergänge mit dem kleinen Mann gehören da wohl dazu. So bummelte Margot am Donnerstag bestens gelaunt mit ihrem Kinderwagen durch die Gegend. Auf Fotos, die Daily Mail vorliegen, ist zu sehen, wie Margot mit ihrem Nachwuchs eine kleine Runde durch Los Angeles dreht. Für den Ausflug wählte sie einen lässigen Look, bestehend aus einem weißen Hemd, einem schwarzen Top und einer lockeren Jeans.

Vor wenigen Tagen zeigte sich Margot erstmals zusammen mit Tom und ihrem Baby bei einem kleinen Spaziergang in Los Angeles. Somit war klar, dass der Barbie-Star bereits Mama geworden ist. Zur Geburt äußerte sich die 34-Jährige bisher noch nicht persönlich. Ihr Kind soll bereits am 17. Oktober das Licht der Welt erblickt haben. Bei Margot sollen die Wehen einige Tage vor ihrem errechneten Geburtstermin eingesetzt haben, wie ein Insider Mail on Sunday berichtete.

Mit der Geburt ihres Sohnes geht ein großer Wunsch für Margot in Erfüllung. Sie soll in den vergangenen Wochen und Monaten ungeduldig auf dieses neue Kapitel in ihrem Leben hingefiebert haben. "Margot kann es kaum erwarten", berichtete ein Insider Anfang Oktober People dazu. Sie und ihr Mann sind bereits seit 2016 verheiratet und sollen mehr als bereit für ein gemeinsames Kind gewesen sein.

ActionPress / Backgrid Margot Robbie im September 2024

Getty Images Tom Ackerley und Margot Robbie bei den SAG Awards 2024

