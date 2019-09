Der Love Island-Flirt von Danilo und Melissa wird aktuell auf eine harte Probe gestellt. Nach langen Spekulationen war es am Sonntag Gewissheit: Dijana kommt zurück in die Villa und sorgte damit für ein Gefühlswirrwarr bei dem Fitnesstrainer. Die Schweizerin hatte ihn damals wirklich umgehauen. Trotzdem hatte er sich in den vergangenen Tagen bestens mit Melissa verstanden. Doch nach Dijanas Comeback distanziert sich der 22-Jährige nun von seiner Partnerin.

"Ich will für mich alleine sein. Ich glaube, das wäre jetzt das Beste. Ich habe mir heute Nacht tausend Gedanken gemacht. Ich brauche für mich erst mal einen klaren Kopf", erklärte Danilo der Brünetten in einem Gespräch unter vier Augen. Einen klaren Schlussstrich will er aber nicht ziehen: "Umarmungen sind okay. Ich möchte einfach einen Schritt nach hinten machen, weil ich ein bisschen Zeit für mich brauche."

Der gebürtige Italiener hofft auf Melissas Verständnis – nur das hält sich leider in Grenzen. "Ich bin doch kein Hund, der auf dich wartet. Ich fühle mich wie auf der Ersatzbank", stellte die Beauty klar. Sie wünscht sich, dass er bald eine Entscheidung trifft.

"Love Island – Heiße Flirts & wahre Liebe": ab 9. September bei RTL II, montags um 20:15 Uhr, dienstags bis sonntags um 22:15 Uhr.

RTL II/Magdalena Possert "Love Island"-Paar Danilo und Melissa

Anzeige

RTL II / Magdalena Possert Melissa, "Love Island"-Kandidatin 2019

Anzeige

Love Island, RTL II "Love Island"-Danilo nach der "Eiskalt erwischt"-Challenge

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de