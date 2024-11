"Nicht schüchtern": Heidi Klum verteidigt ihre Modewahl

Heidi Klum (51) steht zu ihren modischen Entscheidungen! Die Stilikone hat eine klare Haltung gegenüber Kritik an ihrer Garderobe. "Ich bin nicht schüchtern, was meine Weiblichkeit angeht. Ich liebe es, mich zu stylen, Ausschnitt zu zeigen, Miniröcke, High Heels, schöne Strümpfe zu tragen — aber das bedeutet nicht, dass ich mit dir nach Hause gehen will", erklärt Heidi im Interview mit The Times. Für sie ist Fashion schlichtweg Ausdruck und Erweiterung ihrer Persönlichkeit. Die Modelmama fügt hinzu: "Warum nicht? Ich möchte Spaß haben und meinen Körper zeigen, aber ich habe Grenzen, so wie alle Frauen."

Im Interview erzählt Heidi auch, wie ihre Kindheit ihre Leidenschaft für Mode geprägt hat. "Es gibt jedes Jahr den Karneval in Köln, und ich war immer auf dem Umzugswagen dabei. Meine Oma war Schneiderin, und so hatte ich immer viele Outfits, oder meine Mutter nähte etwas Passendes für mich und meine Barbie – was unglaublich ist, da mich Mattel eines Tages anrief und ich nun meine eigene Barbie habe", berichtet der ehemalige Victoria's Secret-Engel. Heidi bekam tatsächlich schon 2009 ihre eigene ikonische Puppe, die im Rahmen der Barbie 50th Anniversary-Show auf der Fashion Week vorgestellt wurde. Sie ist Teil der Blonde Ambition Collection, die blonde Frauen aus Mode und Unterhaltung feiert.

Neben diesen persönlichen Einblicken sorgt Heidi nun auch kulinarisch für Aufsehen: Gemeinsam mit Ehemann Tom Kaulitz (35) und ihren Kindern Lou (15), Johan (17) und Leni (20) besuchte sie die Eröffnung einer neuen Pizzeria in New York. Doch dahinter steckte mehr als ein Familienausflug: Für ihr neues Projekt ist Heidi mit ihrem Ex Flavio Briatore (74) erneut eine Partnerschaft eingegangen – diesmal rein geschäftlich. Auf Instagram verkündet die GNTM-Moderatorin stolz: "Ich freue mich, bekannt zu geben, dass ich mich mit [Flavio] und dem Team von [Crazy Pizza] zusammengetan habe. Wir hoffen, euch dort bald zu sehen."

MediaPunch/ActionPress Heidi Klum, Model

Instagram / heidiklum Heidi und Leni Klum, Oktober 2024

