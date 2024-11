Olli wusste nichts von Sommerhaus-Zoff von Emma und Umut

In der aktuellen Folge von Das Sommerhaus der Stars kam es zu einem Eklat zwischen Emma Fernlund (23) und Umut Tekin (27). Der Grund: Emma fasste ihrem Mitstreiter Oliver Sanne (38) an die Brust, was ihr Freund Umut jedoch als Flirtversuch interpretierte. Zwar betonte Emma, dass es sich lediglich um eine Geste der Freude gehandelt habe, da Olli und seine Freundin Jil Rock die Möglichkeit erhielten, um ihren Verbleib in der Villa zu kämpfen – dennoch schien Umut die Situation anders wahrzunehmen, was zu einem handfesten Streit führte. Wie Olli nun im Interview mit Promiflash verrät, erfuhr er selbst von dem Drama zwischen dem Paar erst bei der Ausstrahlung der Folge: "Ich wusste bis zur Ausstrahlung nicht, dass dies ein Diskussionspunkt bei den beiden war und war – wie die meisten – sehr überrascht."

Der einstige Bachelor glaubt, dass Umut die Situation missverstanden hat. "Emma hat sich für uns freundschaftlich gefreut, dass wir die Chance haben, in einer Exit-Challenge anzutreten und nicht sofort rausfliegen", führt er weiter im Interview aus. Da die vier eine gute Verbindung im Haus hatten, sei für ihn klar gewesen, dass es kein Flirtversuch von Emma war, sondern einfach "Freude fürs Team". Mittlerweile habe er die Situation mit beiden besprochen und sie könnten im Rückblick sogar gemeinsam darüber lachen.

Doch nicht nur untereinander fliegen bei Umut und Emma immer wieder die Fetzen. Das Paar, das sich im Jahr 2023 bei Temptation Island kennengelernt hatte, war auch schon des Öfteren in Streitereien mit seinen Mitstreitern verwickelt. Vor allem mit Sam Dylan (33) und Rafi Rachek (34) gerieten sie schon häufiger aneinander. Die Feindschaft der beiden Pärchen ging sogar so weit, dass Rafi den 27-Jährigen mit einem Glas Wasser überschüttete, nachdem dieser ihn im Zuge der vorausgehenden Nominierung als "Chihuahua" beleidigt hatte.

RTL Oliver Sanne und Jil Rock bei "Das Sommerhaus der Stars", 2024

RTL Sam Dylan und Rafi Rachek, Teilnehmer von "Das Sommerhaus der Stars", 2024

