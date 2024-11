Polizei nimmt drei Verdächtige im Fall Liam Payne (†31) fest

Liam Paynes (✝31) Tod beschäftigt seit Wochen die gesamte Musikwelt. Der One Direction-Star starb nach einem Sturz aus dem dritten Stock, nachdem er ein Gemisch aus Drogen genommen hatte. Nun gibt es laut ABC News neue Entwicklungen in dem Fall. "Die Polizei hat zwei Hotelangestellte festgenommen, die beschuldigt werden, die Drogen geliefert zu haben, und hat eine Razzia in der Wohnung eines Freundes durchgeführt, der ebenfalls festgenommen wurde", verkündet der Nachrichtensender. Mehr Informationen gibt die Polizei zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht preis.

Berichten von Page Six zufolge stehen die drei Verdächtigen schon länger im Visier der Ermittler. Demnach sollen sie ihm nur einen Tag vor seinem Tod Drogen verkauft haben. Neben den Wohnsitzen der involvierten Personen wurden auch die Schließfächer der Mitarbeiter und das Videomaterial der Überwachungskameras im Hotel ausgewertet und untersucht.

Während die polizeiliche Arbeit in Argentinien auf Hochtouren läuft, gibt es auch eine beruhigende Nachricht für die Hinterbliebenen des Popstars. Am Donnerstag landete Geoff Payne, der Vater des Musikers, gemeinsam mit Liams Leichnam am Londoner Flughafen. Laut Mirror soll dieser schon um 7:49 Uhr in Heathrow angekommen sein. Zuvor hatte sich die Rückkehr des verstorbenen Songwriters aufgrund der aufwendigen Autopsie verzögert.

MEGA / Raw Image LTD Liam Payne, Sänger

Getty Images Liams Vater Geoff Payne und Leibwächter Paul Higgins (li), Buenos Aires 2024