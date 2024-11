Verdächtiges Video: Ist Jill Lange etwa wieder vergeben?

Trotz der kalten Herbsttage scheint Jill Lange (24) momentan von Frühlingsgefühlen erfasst zu sein. Mit einem einzigen Post bringt der Realitystar die Gerüchteküche zum Brodeln: Auf Instagram teilt die Beauty nämlich jetzt ein Video, in dem sie sich für ein Date fertig macht. Und obwohl es anfangs nur den Anschein eines trendigen Schminkvideos erweckt, endet der Clip damit, dass sie grinsend einem Unbekannten in die Arme fällt. Der tätowierte junge Herr ist nur wenige Sekunden zu sehen und sein Gesicht bleibt die ganze Zeit versteckt. Dennoch bekommt man einen guten Blick auf seinen Nacken, den ein Mix von verschiedenen Motiven ziert. Während die beiden sich umarmen, schließt Jill zufrieden die Augen und drückt sich genüsslich an ihren vermeintlichen Partner.

Sofort spekulieren ihre unzähligen Fans, um wen es sich in Jills Armen handeln könnte. Viele spekulieren, dass der Unbekannte ein Realitystar mit dem Namen Kevin Platzer (26) sein könnte, der im Netz nur als "Flocke" bekannt ist. Auch andere glauben, den Unbekannten gefunden zu haben – allerdings steht deren Verdächtiger nicht in der Öffentlichkeit und sein Account auf der Social-Media-Seite ist privat. Auf jeden Fall zeigen sich die Fans der Ex on the Beach-Bekanntheit sehr glücklich über ihre potenzielle Romanze. "Du bist eine wirklich tolle Frau! Du hast das Beste verdient", schreibt einer und andere schwärmen: "Ich wünsche dir ganz viel Liebe" und "Das Video ist so süß!"

Im vergangenen Jahr trennte sich die ehemalige DSDS-Teilnehmerin von ihrem damaligen Partner, Lars Maucher (28). Es folgte ein langer Rosenkrieg und scharfe Vorwürfe von beiden Seiten. Danach reiste sie einige Wochen durch Asien, um sich selbst zu finden, und lernte dort einen Australier kennen, den sie später als ihren "Seelenverwandten" bezeichnete. In diesem Jahr versuchte die Reality-TV-Queen ihr Glück bei Love Island VIP, wo sie kurzzeitig mit Danilo Cristilli (27) anbandelte. Allerdings wurde daraus nichts Tieferes – Jill flog schon in der ersten Couple-Zeremonie raus.

Instagram / jill_langee Jill Lange und ein unbekannter Mann, November 2024

Instagram / jill_langee Jill Lange, Realitystar

