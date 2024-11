Julian Claßen und seine Palina feiern ihr Red-Carpet-Debüt

Erst vor wenigen Tagen überraschte Julian Claßen (31) seine Fans mit einer süßen Nachricht: Der Ex von Tanja Makarić (27) und Bianca Heinicke (31) ist wieder glücklich vergeben! Große Events und Auftritte auf roten Teppichen gehörten bisher wohl nicht zum Alltag von Palina, das wird sich ab jetzt aber vielleicht ändern. Bei der heutigen Bambi-Verleihung gab sie Seite an Seite mit ihrem neuen Freund ihr Red-Carpet-Debüt.

Auf Instagram dokumentiert die dunkelhaarige Schönheit den aufregenden Abend. "Ich freue mich so sehr, heute Abend hier sein zu dürfen. Hätte mir das letztes Jahr jemand gesagt, hätte ich ihn für verrückt erklärt", schwärmt sie unter einem Videozusammenschnitt ihres Auftritts und fügt hinzu: "Vielen Dank an meinen wunderschönen Freund." Dass die beiden ein wirklich schönes Paar abgeben, kann nach diesem Event wohl niemand mehr bestreiten. Zumindest optisch passen sie in ihren All-Black-Outfits perfekt zusammen. Während der Social-Media-Star einen klassischen Anzug mit legerem Shirt statt Hemd kombinierte, wählte seine Begleitung ein elegantes Abendkleid mit Glitzer und Federn.

Lange wird es wohl nicht mehr dauern, bis die neue Frau an der Seite des 31-Jährigen ebenfalls eine echte Social-Media-Bekanntheit wird. Dass sie das Zeug dazu hat, bewies sie bereits in einem Vorstellungsvideo in ihrer Instagram-Story. Nachdem der Influencer die Beziehung der beiden öffentlich gemacht hatte, stieg ihre Followerzahl nämlich innerhalb von Minuten um ein Vielfaches. "Ich bin Palina, ich bin 25 Jahre alt und komme aus Bayern. Wir lernen uns auf jeden Fall noch kennen", strahlte sie in die Kamera. Ihre offene Art könnte auch der Grund dafür sein, warum so manche Fans von Julian noch etwas skeptisch sind. "Puh, hoffe, sie nutzt ihn nicht nur aus… Trotzdem viel Glück", meldeten sich auch kritische Stimmen nach dem Liebes-Outing.

Getty Images Influencer Julian Claßen und seine Partnerin Palina

Instagram / julienco_ Julian Claßen posiert mit seiner neuen Freundin

