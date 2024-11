Bühnenpanne: Toni Kroos bekommt falschen Bambi überreicht

Am Donnerstag wurden die Bambis verliehen und Toni Kroos (34) gehörte zu den glücklichen Gewinnern. Er sahnte das goldene Reh in der Kategorie "Sport & soziales Engagement" ab – doch bei der Übergabe durch keinen Geringeren als Robbie Williams (50) ging etwas schief. "Oh, das ist deiner. Der gehört mir", korrigiert sich der Sänger auf der Bühne und tauscht die Trophäen kurzerhand aus. Davon ließ sich der ehemalige Fußballer aber nicht aus der Ruhe bringen – im Gegenteil. Er war sichtlich emotional: "Ich freue mich sehr über den Preis. Ich bin normalerweise, das muss ich zugeben, nicht so der Galagänger. Ich war auch überfordert mit dem roten Teppich, das ist nicht so meins. Ich hab' lieber Fußball gespielt [...]."

Zuvor hielt Robbie bereits eine rührende Rede für seinen Freund. "Toni, ich werde es wirklich vermissen, dich spielen zu sehen. Aber als jemand, der sich in seiner eigenen Karriere schon viele Male umorientiert hat, verstehe ich deine Entscheidung und unterstütze sie voll und ganz", begann die Take That-Legende zu erzählen. Er fügte hinzu: "Ich weiß, wie wichtig deine Familie für dich ist, so wie meine es für mich ist. Ich hoffe also, dass unsere Familien jetzt mehr Zeit miteinander verbringen können. Es ist eine absolute Ehre für mich, dir den Bambi in der Kategorie Sport zu überreichen. Ich liebe dich, Toni Kroos."

Toni ist jedoch nicht der einzige, der sich über einen Preis freuen konnte. Auch Robbie erhielt unter anderem einen Bambi, und zwar in der Kategorie "Entertainment". Neben ihm wurde auch Kevin Costner (69) als "Schauspieler International" ausgezeichnet und die Holocaust-Überlebende Margot Friedländer (103) wurde für ihren "Mut" geehrt. Bryan Adams (65) sahnte in der Kategorie "Legende" ab, während DJ Sven Väth die goldene Trophäe für "Kultur" erhielt.

Getty Images Robbie Williams und Toni Kroos bei der Bambi-Verleihung 2024

Getty Images Robbie Williams, Sänger

